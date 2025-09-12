"El Conjuro 4: Últimos Ritos": ¿de qué se trata el final de la exitosa saga de cine de terror?

La película “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, que se estrenó el pasado 4 de septiembre, es una cinta del género del terror que se ubica entre los términos más buscados de las últimas semanas. De acuerdo con datos de Google Trends, las búsquedas de "El Conjuro 4" aumentaron casi ocho veces entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre, lo que significó un crecimiento del 780%.

Además, las consultas sobre los protagonistas de la película, la actriz Vera Farmiga y el actor Patrick Wilson también crecieron 310 y 330%, respectivamente, en los primeros días del estreno. “El Conjuro 4: Últimos Ritos” es el gran final de una de las sagas de terror más exitosas de toda la historia. La primera película de la saga, dirigida por el cineasta James Wan y estrenada en 2013, recogió los elementos de un cine de terror, enmarcado en lo paranormal y lo demoníaco, y que ya había dominado las taquillas en las décadas de 1970 y 1980.

Esa primera película también le dio el inicio a otras sagas como la de "Anabelle" y "La Monja", conectadas, al estilo de Marvel, en un mismo universo cinematográfico con las de "El Conjuro". Hablamos con Vincent Gil, programador y curador del Festival Fantasmagoría de Medellín, quien nos explicó el fenómeno de esta saga y de los subgéneros paranormal y de posesiones.



El inicio de la saga de "El Conjuro"

“Ya con 'El Conjuro' en 2013, James Wan, con los éxitos que había tenido con 'Saw' y con 'Insidious', también como ahí a la par entró con fuerza y de alguna manera él trajo de nuevo ese cine clásico de terror, con lo gótico, con los fantasmas. Con una manera de hacer jumpscares, que también es algo que se critica mucho en el cine de terror comercial, pero él de alguna manera lo sabe hacer muy bien. Porque sabe crear suspenso, antelación, expectativa para los sustos, que sí, puede funcionar seguir generando como el golpe de efecto con música y demás, pero ese suspenso previo está muy bien realizado en general por parte de las obras de James Wan”.

La saga de "El Conjuro" se adentra en lo paranormal con toques de posesiones demoníacas y temáticas religiosas, algo que caló entre las audiencias de todo el mundo, incluidas las de Colombia. Según Google, el terror es el término más buscado este año entre los géneros de cine en el país, por encima de otros que suelen ser más populares, como la acción y la comedia.

“Digamos que con el cine de terror es curioso porque también está el cine comercial y también un cine independiente, un cine más ligado a lo artístico que los seguidores del terror también admiran bastante. Ya digamos que hay toda una gama y un espectro amplio dentro del terror para todos los gustos, pero a pesar de que a veces se suele criticar mucho el cine comercial, me parece que James Wan entró con fuerza desde que hizo 'Saw', en otro género muy distinto que se le denominó 'Torture Porn' a inicios de siglo”, agregó el programador especializado en el cine de este género.

Gil agregó que en 2007, con el estreno de "Actividad Paranormal" ese subgénero entró de nuevo "con fuerza ese enfoque de casas, mansiones embrujadas, de fantasmas y digamos que dentro del cine de terror, dentro de lo comercial, es un subgénero que siempre ha funcionado”. Este tipo de cine sigue dando frutos, ya que "El Conjuro 4" se suma inminentemente a la lista de las películas más exitosas del año después de obtener 84 millones de dólares de taquilla en su primer fin de semana.

Colombia, de acuerdo con datos de Warner Bros. Pictures, se destacó como el sexto mercado más importante del mundo en boletos vendidos, superando a territorios clave como España, Alemania, Italia y Corea. La apertura de la película en el país fue la segunda más importante del año con casi 850.000 espectadores, tan solo superada por la película familiar de Disney "Lilo & Stitch", pero por encima de otros éxitos de taquilla como "Jurassic World", "Superman", "Fórmula 1" y "Los Cuatro Fantásticos".



¿De qué se trata “El Conjuro 4: Últimos Ritos”?

La saga de "El Conjuro" tiene como protagonistas a los Warren, una pareja dedicada a investigar fenómenos paranormales. El clásico lema “basado en hechos reales” ha impactado a las audiencias haciendo que se adentren más en este mundo macabro y oscuro creado en el cine. “Es curioso porque digamos que muchas veces el género de terror y la ficción mezclan mucho con lo paranormal, con lo sobrenatural, que está dentro de las creencias de muchas personas", dijo Gil.

En el caso del programador de cine, no cree mucho en las historias de la vida real relacionadas con estos fenómenos paranormales. "Por eso que me enfoco mucho en la ficción, pero es curioso como esos personajes de los Warren en la vida real, con esos casos que se hicieron muy famosos. Incluso es como toda una línea histórica como de personaje que se autodenominan como videntes, psíquicos, espiritistas, que desde el siglo XX como que fue un furor”.

En "El Conjuro 4", Ed y Lorraine Warren investigan el caso de la familia Smurl, que tuvo lugar en la ciudad de Pittston, Pennsylvania. Las primeras señales de actividad paranormal se produjeron cuando los Smurl afirmaron oír golpes en las paredes y comenzaron a emanar olores desagradables dentro de la vivienda. También, en el caso de la vida real aseguraron que una fuerza invisible se llevaba a su perro y lo lanzaba por la sala. La madre de la familia sufrió un infarto y su hija casi fue aplastada por una lámpara, lo que los llevó a contactar a los investigadores paranormales.

“Lo que se hace con 'El Conjuro' y con esta saga que ahora termina es tomar alguno de esos casos más principales que se asocian con los Warren y obviamente aplicarle mucho de ficción, muchas exageraciones, distorsionar mucho todo, pero para que funcione dentro de ese universo de ficción. Que esa es la idea, porque digamos que casi todas las películas que se basan en hechos reales tienen mucha libertad creativa a la hora de contar las historias para que funcione dentro de los conflictos narrativos y dentro de ese mundo narrativo también y argumental en general”, concluyó Gil. "El Conjuro 4: Últimos Ritos" continúa su paso por salas de cine y seguramente seguirá subiendo en los puestos de la taquilla mundial. Es hasta ahora el mejor estreno de terror del año.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL