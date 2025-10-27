Futbolista del FC Barcelona compró casa de Shakira y Piqué, aseguran medios españoles

Después de tres años de su separación y múltiples intentos de vender su mansión en Barcelona, España, todo parece indicar que Shakira y Piqué finalmente lograron vender la casa en la que vivieron junto a sus hijos por más de una década. La prensa española ha señalado que el interesado fue un famoso futbolista del Barcelona FC, equipo en el que jugó por años Gerard Piqué.



¿Quién compró la mansión de Shakira y Piqué?

Este lunes 27 de octubre medios españoles empezaron a difundir información indicando que el joven futbolista Lamine Yamal estaba interesado en comprar la casa que fue hogar de la familia Piqué Mebarak. Horas más tarde, medios como El Periódico y El País señalaron que el negocio ya es un hecho y Yamal es el nuevo dueño de la lujosa propiedad.

"Las Mamarazzis podemos confirmar en exclusiva que Lamine Yamal ya ha adquirido la vivienda que fue el hogar familiar de Shakira y Gerard Piqué", indicaron también las periodistas del podcast Las Mamarazzis. Las mismas indicaron que la negociación inició hace 15 días y que este 27 de octubre se dio la firma definitiva del futbolista como nuevo propietario.

Agregaron que "la gestión de la compraventa ha estado a cargo de la agencia Meraki Capital, especializada en inmuebles de lujo y propiedades exclusivas" y que la firma se llevó a cabo en una notaria de Barcelona con la presencia de los representantes legales de todas las partes. En el caso de Shakira, sus apoderados gestionaron la situación ya que su presencia no era necesaria y la barranquillera se encuentra dando conciertos en Colombia.



“El nuevo hogar de Yamal está ubicado en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, a tiro de piedra de la ciudad deportiva del club, pero también de otros compañeros de vestuario como Alejandro Balde y Ronald Araújo y de leyendas azulgranas como Andrés Iniesta”, señaló el diario El País. Por ahora, se desconoce en cuántos millones se cerró el negocio entre la expareja y el futbolista.



¿Cómo es la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona?

Esta es solo una de las tres mansiones que Shakira y Piqué tenían en Barcelona. Todo constituía en un amplio proyecto familiar que tenían la colombiana y el español, buscando unir a las familias. Según detalló el diario ABC, la primera de las propiedades es la casa familiar que fue construida en 2012, diseñada por la arquitecta catalana Mireia Admetller.



La vivienda y el terreno en el que está ubicada cuenta con una extensión de 3.800 metros cuadrados, la estancia tiene cinco pisos, de los cuales tres son exteriores y tres son subterráneos. Además, cuenta con zona de juegos, de estudio, biblioteca, gimnasio, piscinas, salas de cine y cancha de pádel, entre otros lujos que la han dotado de gran valor.

Esa fue la gran casa en la que Shakira y Piqué vivieron junto a sus hijos Milan y Sasha durante aproximadamente 11 años. La otra mansión, ubicada en el mismo terreno, es la casa donde solían vivir los padres de Piqué y que está conectada a la principal.

Además de esas dos viviendas, hay una tercera propiedad a la que los famosos no le sacaron mucho provecho y que compraron meses antes de su separación. Se dice que tenían planeado realizarle remodelaciones para conectarla con las otras dos propiedades y que ahí vivieran los padres de Shakira.

Meses atrás, en el programa Espejo Público de Antena 3, se reveló que en un primer momento, cuando firmaron su acuerdo de separación, Shakira y Piqué coincidieron en que la venta de la mansión se haría por 14 millones de euros, es decir, más de 64.000 millones de pesos.

