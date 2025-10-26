En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / VIDEO | Shakira cantó recordada canción junto a Grupo Niche, en concierto de Cali

VIDEO | Shakira cantó recordada canción junto a Grupo Niche, en concierto de Cali

La famosa cantante tuvo un emotivo momento durante su concierto: trajo a escenario nuevamente a Grupo Niche y cantó junto a ellos una de las canciones más recordadas del icónico grupo de salsa.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de oct, 2025

Noticias Caracol (100).jpg
Shakira canta junto a grupo Niche en concierto de Cali. -
Foto: redes sociales

