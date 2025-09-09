Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATAQUE ARMADA
EE. UU. - VENEZUELA
ANDRÉS DC
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Aseguran que Piqué ya le pidió matrimonio a Clara Chía y que Shakira está enterada

Aseguran que Piqué ya le pidió matrimonio a Clara Chía y que Shakira está enterada

¿Qué se sabe sobre la pedida de mano de Piqué a Clara Chía? Jordi Martin también se pronunció.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:50 a. m.
Comparta en:
Piqué y Clara Chía comprometidos
Shakira estaría enterada del compromiso de su ex con Clara Chía -
Fotos: @3gerardpique / @shakira