Madonna y Feid colaboran en 'Read My Lips', nueva canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuando el mundo piensa que Madonna no puede darnos más sorpresas este año, la artista estadounidense presenta un nuevo sencillo en el que colabora con el artista paisa Feid. En medio del revuelo por su nuevo álbum 'Confessions II' y el anuncio de su participación en la gran final del Mundial 2026, la 'Reina del Pop' sigue dando de qué hablar.



El lanzamiento de Madonna y Feid

'Read My Lips' es el nombre del nuevo lanzamiento de Madonna y Feid que hace parte de las canciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el tema musical la estadounidense y el colombiano integran a la perfección géneros como el country, el reggaeton y hasta el funk carioca.

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El sencillo fue producido por Madonna, Stuart Price y Tainy y se dio a conocer en medio de la presentación de 'Confessions II – The Film’, que se estrenó a principios de junio en el Festival de Cine de Tribeca. La canción se presenta en medio de la expectativa por la llegada del nuevo álbum de la artista, el cual se lanzará oficialmente el próximo 3 de julio.

En el tema musical, con una duración de 2 minutos, Madonna interpreta una letra que habla sobre desamor e infidelidad, pero luego el sabor lo pone el toque en español de Feid con todo el slang característico del reggaeton. La canción no ha sido incluida en los perfiles de Madonna ni de Feid como single, pero sí como una 'Bonus Edition' del álbum Official FIFA World Cup 2026.



'Read My Lips' se suma a 'Dai Dai' de Shakira como parte de las canciones que hacen parte del evento deportivo, así como otros temas musicales de LISA, Rolling Stones, Andrea Bocelli con David Guetta, Ava Max. Ante la colaboración, crece la expectativa por la posible invitación de Madonna a Feid para presentarse junto a ella en el entretiempo de la gran final del Mundial, el próximo 19 de julio, junto a Shakira y BTS.



¿Qué se sabe sobre 'Confessions II', lo nuevo de Madonna?

Este nuevo álbum sería la continuación de su disco con el mismo nombre lanzado en 2005. Con este Madonna detalló que no solo representa su regreso a Warner, sino también a la música de 'pista de baile'. Madonna también ha publicado un extracto de lo que podría ser el primer single del nuevo álbum, en la que se escucha su voz casi en susurros, acompañada de música disco.



En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señala que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era la celebración y aceptación de todos los cuerpos.

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Cabe recordar que Warner tiene gran parte de la discografía de Madonna. Todo empezó con el gran ‘Madonna’ de 1983 y luego ‘Like A Virgin’ (1984), ‘True Blue’ (1986), ‘Like a Prayer’ (1989), ‘Erotica’ (1992), ‘Bedtime Stories’ (1994), ‘Ray of Light (1998), ‘Music’ (2000), ‘American Life’ (2003), ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005). Una colaboración de la cantante con Warner que se prolongó hasta ‘Hard Candy’ (2008).

Luego la reina del pop pasó a colaborar con Interscope, con la que lanzó ‘MDNA’ (2012), ‘Rebel Heart’ (2015) y ‘Madame X’ (2019) y de la que salió en 2020. Desde ese momento se esperaba que la artista regresara a la música, lo que finalmente sucederá este 2026. Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co