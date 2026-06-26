Gran final de A Otro Nivel: así puede votar por su grupo favorito

Después de una ardua competencia llena de retos y emociones, solo quedan dos grupos en A Otro Nivel, los cuales se disputarán este viernes 26 de junio, el título de ganadores de esta temporada del programa. La decisión está en las manos de los televidentes colombianos, quienes votarán por su equipo favorito para llevarse el gran premio.



¿Quiénes son los finalistas de A Otro Nivel?

Tras la eliminación de Colombian Crew, la presentadora Cristina Hurtado anunció a los colombianos que se acerca la gran final de la competencia musical y que el ganador será elegido por los televidentes. Los grupos que se disputan el apoyo nacional son: Cola de Lagarto y The Beat Voice.

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Cola de Lagarto está conformado por las artistas Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano, y ha logrado consolidarse como uno de los favoritos de la temporada. El grupo femenino logró su paso a la final luego de conquistar al público antioqueño presentándose en el festival La Solar con la canción 'Todos me miran' y obtener el 56% de la votación total.

Por su parte, The Beat Voice está conformado por los artistas Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, algunos de los competidores más fuertes a lo largo de la temporada. Ellos interpretaron ante el público de La Solar una versión de 'Mientras me curo del cora', de Karol G, y tras el logro de Cola de Lagarto, se enfrentaron ante los jurados Kike Santander, Pipe Peláez y Gianmarco contra Colombian Crew, alcanzando su paso a la final.



¿Cómo participar en las votaciones de A Otro Nivel?

Cristina Hurtado anunció a los colombianos que ellos tienen la decisión final sobre los ganadores de esta temporada del concurso,además del gran premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. Las votaciones estarán habilitadas hasta la emisión del capítulo final este viernes 26 de junio a las 8:00 p. m.



Paso a paso para votar por los finalistas de A Otro Nivel:



Ingresar al sitio oficial de votación: https://vota.caracoltv.com/votacion/encuesta Registrarse con su correo electrónico. Ingresar el código de verificación que recibirá en su correo electrónico. Completar el formulario con la siguiente información: Nombres, apellidos, ciudad, número de celular, tipo de documento y número de documento. Autorizar el tratamiento de datos personales y aceptar la política de tratamiento de datos. Seleccionar a su participante favorito y confirmar su voto.

¿Qué programa ocupará el lugar de A Otro Nivel en la parrilla de Caracol Televisión?

Con el final de A Otro Nivel, las noches de Caracol Televisión se sumarán a la fiebre mundialista con una innovadora edición de La vuelta al Mundial en 80 Risas, el cual retomará el formato de humor con presentadores y humoristas del canal, pero que en esta ocasión tienen como destino los lugares emblemáticos de esta Copa Mundial de la FIFA.



Sofía Osio, la nueva anfitriona del Desafío, integrará este formato conformando la nueva pareja del espacio televisivo con el comediante Juan Pablo Martínez, conocido como 'JP', quien llegó a ser el rey nacional de la trova más joven del país y que hace parte del podcast 'Perros Criollos'.

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Junto a ellos estarán también recorriendo algunos de los estadios más importantes de la edición actual de la Copa Mundial de la FIFA las parejas conformadas por presentadores y humoristas de larga data del canal: Carolina Cruz y Don Jediondo; Juan Diego Vanegas y Piroberta; Carolina Soto y Leo Cuervo; Diana Álvarez y Boyacoman; con el actor y comediante Santiago Rodríguez como piloto de esta aventura.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co