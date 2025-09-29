En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / “Ignora lo ignorante que es”: J.K. Rowling, autora de Harry Potter, arremete contra Emma Watson

“Ignora lo ignorante que es”: J.K. Rowling, autora de Harry Potter, arremete contra Emma Watson

La escritora británica respondió a las recientes declaraciones de Emma Watson, arremetiendo contra la actriz por su falta de experiencia "en la vida real" y el debate sobre identidad de género.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
J.K. Rowling responde contra Emma Watson
La relación entre la actriz y la escritora viene en decadencia desde 2022.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad