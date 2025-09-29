“Ignora lo ignorante que es”: J.K. Rowling, autora de Harry Potter, arremete contra Emma Watson

La relación entre J.K. Rowling, la autora detrás del fenómeno global Harry Potter, y Emma Watson, la actriz que encarnó a Hermione Granger en la adaptación cinematográfica, ha llegado a un nuevo punto de tensión, consolidando públicamente un distanciamiento que se venía dando desde hace años. Este lunes, la escritora utilizó la plataforma X para emitir una dura respuesta hacia Watson, después de que la actriz comentara recientemente sobre la naturaleza cambiante de su vínculo y sus diferencias ideológicas en torno a la identidad de género.

La escritora británica respondió a las declaraciones de Watson con una dura crítica, sugiriendo que el privilegio de la actriz la ha alejado de la realidad. Rowling dijo que, como otros que "siempre han vivido con la protección de la riqueza y la fama", Watson tiene tan poca experiencia del mundo real que "ignora lo ignorante que es".

La confrontación ocurrió después de que Watson manifestara en una entrevista la semana pasada que, aunque tiene grandes diferencias con la postura de Rowling sobre temas trans, aún le tiene cariño y no quiere "cancelarla". La actriz también expresó su deseo de seguir queriendo a quienes no comparten su opinión y que quienes discrepan con ella la sigan queriendo. Además, destacó la "amabilidad y las palabras de aliento" que Rowling le dio durante su infancia y la oportunidad de interpretar a Hermione, según publicó la BBC.



El punto de inflexión en la relación

Rowling, sin embargo, dejó claro que sus sentimientos hacia su "antigua amiga" habían cambiado. Aunque hasta hace poco le resultaba "difícil desprenderse de cierto sentimiento de protección" hacia alguien que conoció desde los 10 años, recordando a los "niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza" para actuar, la autora señaló un "punto de inflexión" específico.



Este momento se remonta a 2022 con una serie de actos por parte de Watson a Rowling; uno de ellos sucedió durante los Premios BAFTA, donde Watson pareció aludir sutilmente a la autora. Tras ser presentada como una "bruja" por la anfitriona Rebel Wilson, Watson respondió que estaba "aquí para todas las brujas".

Además, Rowling reveló que ese momento fue un quiebre por la situación a la que se estaba enfrentando en ese entonces, debido a que estaba recibiendo amenazas de "muerte, violación y tortura" en su contra, algo que la llevó a reforzar "considerablemente" sus medidas de seguridad personal. Sin embargo, lo que más dolió fue que Watson solo le entregara una nota escrita a mano que contenía la frase: "Siento mucho lo que estás pasando", sabiendo que tenía su número de teléfono y podría tener una comunicación directa con ella.

La escritora criticó que Watson había "echado más leña al fuego públicamente" con sus comentarios, pero luego creyó que una expresión de preocupación tan breve demostraría su "profunda compasión y amabilidad".



La crítica al privilegio

La base de este desacuerdo radica en la postura de Rowling sobre la identidad de género. La escritora ha generado polémica al denunciar el activismo trans, una postura que, según ella, ha "erosionado el concepto de sexo biológico" y le ha valido acusaciones de transfobia, las cuales ha negado. Su principal preocupación es el efecto que esto tendría en las mujeres en espacios de un solo sexo.

Rowling contrastó su propia experiencia con la de Watson, señalando que ella no fue multimillonaria a los 14 años, sino que "vivía en la pobreza" mientras escribía el libro que la hizo famosa. Esta diferencia de clase, argumenta la autora, le permite comprender por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas menos privilegiadas el ataque a los derechos de las mujeres. También sugirió que Watson nunca tendrá que utilizar espacios de un solo género, como albergues para personas sin hogar, vestuarios municipales o centros de crisis por violación estatales, debido a sus privilegios.

Por último, Rowling concluyó sugiriendo que las recientes declaraciones de afecto de Watson marcan un "cambio de rumbo" que sospecha que se debe a que "condenarme a viva voz ya no está tan de moda como antes" y defendió su derecho a responder públicamente, al igual que Watson tiene el derecho de discrepar con ella.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

