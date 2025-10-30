Aída Victoria Merlano presentó a su hijo Emiliano en medio de polémica con Juan David Tejada

Aída Victoria Merlano ha revolucionado las redes sociales en los últimos días al revelar algunas conversaciones con Juan David Tejada, su expareja y padre de su hijo, señalándolo de haber sido agresivo con ella. Ahora la barranquillera vuelve a ser tendencia, pero con el video que publicó dejando ver por primera vez a su primogénito.



Video del hijo de Aída Victoria Merlano

Si hay algo en lo que Merlano ha dado cátedra en las redes sociales es en saber monetizar sus mejores y peores momentos. La especial presentación de Emiliano, su hijo, no sería para menos y por eso lo hizo a través de un producto en el que, además, promocionaba un nuevo producto.

El video narra la historia de un hada de un bosque encantado, representada por Aída Victoria, quien ante la soledad y las adversidades de la vida deja de ver el sol brillar y sus días se vuelven tristes y oscuros. Al verla así, otras hadas deciden darle un regalo muy especial para volver a llenar de color su vida; ese regalo es Emiliano, el hijo de la influenciadora, quien hace que el sol vuelva a salir.

"Desde ese día el hada no solo volvió a cantar, sino que supo que nunca jamás estaría sola. Al fin el sol volvió a salir, su piel volvió a resplandecer", dice Aída en el video mostrando a su público por primera vez el rostro del pequeño Emiliano, quien recientemente cumplió tres meses de vida.



"Ojalá el agropecuario no cobré regalías por la imagen de su hijo, si pasa nos cuenta y lo funamos mi reina"; "El pago de esa publicidad es para Emiliano"; "Me diste tinkerbell, el nunca jamás, madre naturaleza y un bebé hermoso"; "Emiliano facturando desde chiquito y resolviendo porque el papá nada que revuelve"; "Emiliano resuelve su economía más que su papá", se lee en muchos de los comentarios de la presentación oficial del hijo de la influenciadora.



¿Por qué las críticas a Juan David Tejada?

La presentación de Emiliano llega después de unos días agitados para sus padres, quienes se enfrascaron en una pelea pública en las redes sociales. Todo se dio porque Aída Victoria Merlano reveló en un video que actualmente es la única persona que responde económicamente por su hijo, lo que provocó una reacción de Juan David Tejada.

El hombre publicó algunas historias de Instagram con un texto en el que expresó: "No me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. En algún momento las máscaras se caerán". Después de esto publicó un audio que le envió Merlano meses atrás en el que ella le explicaba que, como lo acordaron, sacaría unos millones del dinero que le llegaba a él por publicidad para el coche y la ropa del niño.

Aída Victoria reaccionó a la publicación e su ex señalando que era "justicia divina". Señaló que la publicidad mencionada en el mensaje ella la negoció, editó y creó, pero que se publicó en el perfil de él porque "al ser mi pareja tenía un buen número de seguidores ... Le estás reafirmando al mundo que llevo tres meses manteniendo a tu hijo, sino que a lo largo de mi embarazo vivías de mi plata. Eres un bruto".

Pero el tema no terminó ahí, Juan David Tejada procedió a publicar unos videos en su perfil asegurando que todo lo que dice Aída Victoria Merlano es mentira y que ella quiere causar polémica porque a eso está acostumbrada. Tejada hasta aseguró que Merlano tiene "problemas mentales" y la criticó por sus anteriores relaciones que también terminaron en polémica.

Entonces Aída Victoria procedió a revelar varios chats que tuvo con su ex, en los que mostraba las discusiones que sostuvieron y hasta el motivo por el que terminaron.

"Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca", se lee en uno de los mensajes que le envió. En sus capturas, Aída muestra que, faltando días para su parto y después del nacimiento de su hijo, Juan David Tejada no estaba con ella y se la pasaba de fiesta con sus amigos, llamándola a la madrugada y pidiéndole perdón borracho.

