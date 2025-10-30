En vivo
Aída Victoria Merlano presentó a su hijo Emiliano en medio de polémica con Juan David Tejada

A tres meses del nacimiento de Emiliano, Aída Victoria Merlano decidió presentarlo ante sus seguidores de manera original.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de oct, 2025
Aída Victoria y su hijo
Aída Victoria Merlano presentó oficialmente su hijo Emiliano -
Foto: @aidavictoriam

