Clovis Nienow, presentador al que Shakira "le coqueteó", fue a verla en uno de sus conciertos

Hace algunos meses, una entrevista a Shakira se hizo viral por la manera en la que la barranquillera miraba al presentador Clovis Nienow. El presentador mexicano, al que muchos aseguraron en redes sociales que la cantante le coqueteó, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al encender aún más los rumores por estar presente en uno de los recientes conciertos de la artista.

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Luego de un exitoso show de medio tiempo en la gran final de la Copa Mundial 2026, Shakira regresó a los escenarios para seguir cumpliendo con las fechas programadas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos. En medio de sus más recientes conciertos, la presencia del mexicano en primera fila no pasó desapercibida.



La publicación de Clovis Nienow sobre Shakira

A través de su cuenta de Instagram, el presentador mexicano compartió con emoción fotos y videos que revolucionaron a sus seguidores, especialmente a aquellos que creen que podría existir un romance entre él y la cantante colombiana. Nienow estuvo presente en el concierto de Shakira en el Barclays Center de Brooklyn, al que tuvo como invitados a Ed Sheeran, Burna Boy y Tyla.

Las publicaciones del mexicano causaron sorpresa por la ubicación en la que estaba el presentador, que se veía en primera fila del escenario. Esto para muchos fue una señal clara que Clovis estaba en el evento como invitado, más que como asistente, pues sus videos mostraban que quedaba justo frente a la artista. "Qué show. Qué energía. Qué mujer", escribió el presentador en la publicación.



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En los comentarios, los seguidores de Clovis no solo aplaudieron las palabras que le dedicó a la colombiana, sino que nuevamente se despertó la emoción por el posible coqueteo entre los dos. "Eres divinooooo para Shaki. Anímate"; "Que bonita pareja harían ustedes dos"; "Tú mereces ser el nuevo amor de nuestra Shaki"; "Se verían increíbles juntos"; "Fue a ver a su novia"; "Ya te aceptamos como el novio"; "Como fan de Shakira apoyo a esta relación", se lee en los diferentes comentarios.



¿Qué pasó entre Clovis Nienow y Shakira?

El supuesto coqueteo de Shakira hacia Clovis se hizo tan viral y ha sido un tema tan comentado en las plataformas digitales, que el mismo presentador decidió pronunciarse al respecto. Lo hizo en medio del programa de entretenimiento en el que es conductor, Hoy Día, donde sus compañeros lo llenaron de preguntas sobre lo que había pasado con la colombiana.

Aunque el hombre aseguró que no notó ningún tipo de insinuación de la cantante, sí reconoció que él también estaba encantado con ella al verla en persona. "Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal", empezó diciendo el presentador de 32 años. Nienow comentó a sus seguidores que ese día ya estaba lo bastante nervioso por la importancia de esta entrevista para su carrera, por lo que se había preparado previamente y agregó que tras la conversación sin duda salió admirando a Shakira no solo por su belleza, sino por su inteligencia y manera de expresar sus ideas.

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"Shakira es una mujer admirable, encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes?, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente, es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria", aseguró el mexicano. Clovis Nienow también agregó que "lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió, algo que no había vivido con otra persona. Es una mujer con un gran corazón, Shakira es una gran mujer, un gran ejemplo y está hermosa".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co