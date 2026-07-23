Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, contó nuevos detalles de su batalla contra el cáncer

Paulina Ceballos, esposa del presentador de 'Día a Día' Carlos Calero, se ha convertido en un claro ejemplo de resiliencia en Colombia desde que dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama y ha hecho pública su batalla. Su testimonio está marcado por una fe inquebrantable y una actitud que desafía las estadísticas médicas, dando una lección profunda sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder la sonrisa.

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En una reciente entrevista en el podcast Sinceramente Cris con la periodista Cristina Estupiñán, Ceballos dio a conocer cómo se encuentra actualmente, cómo atravesó su batalla contra el cáncer y la manera en la que su familia la apoyó en todo este proceso.



La batalla de Paulina Ceballos contra el cáncer

La mujer recordó que la noticia del cáncer llegó en uno de los momentos más felices de su vida, cuando se encontraba en Milán, Italia, celebrando el compromiso de su hija Sofía y recibió los resultados de una biopsia. Cuando tuvo que compartir esta noticia con su círculo, reveló, el más afectado fue su esposo Carlos Calero.

"Carlos me vio la cara y supo enseguida que había algo. Llegamos al hotel y yo me senté, hablamos con el doctor y le dije: 'Bueno, yo el lunes estoy en Bogotá'. Carlos me miraba, estaba pálido, le temblaban las manos. Yo le dije: 'Tranquilo, mi amor, hemos enfrentado ya varias cosas, esto no va a ser diferente", recordó.



Ceballos no solo cree que el estar libre de cáncer hoy es un milagro de Dios, sino también un resultado de la actitud positiva con la que ella enfrentó la situación desde el comienzo. Aseguró que el diagnóstico para ella fue una invitación a aplicar su filosofía de "un día a la vez", incluso a pesar de que el proceso ha sido "duro y no romantizado". Una de sus primeras acciones para enfrentarlo de manera positiva fue retirar su cabellera, una imagen que portó con orgullo para inspirar a otras mujeres.



Tras un intenso camino de quimioterapias, radiocirugías y tratamientos interdisciplinarios, el presente de Paulina es esperanzador. Actualmente, se encuentra en un estado clínico que ella explicó con una gran alegría: "En este momento estoy cero, cero metabolismo. Eso quiere decir que no hay ninguna actividad de cáncer. Yo decidí echarle las ganas y para adelante. Me acaban de hacer un PETscan hace dos meses y salió cero metabolismo de tumores. Fue un gran resultado y ese día lo único que hice fue arrodillarme y decirle: 'Gracias, Dios'".

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Aunque esta ha sido la mejor noticia para ella y su familia, Paulina Ceballos destacó que la batalla continúa desde la prevención y el manejo de las secuelas, por lo que sigue un tratamiento de inmunoterapia y hormonoterapia que podría durar entre 5 y 7 años. De la misma forma, hoy en día vive con efectos secundarios como fatiga crónica, dolores articulares, neuropatía en los pies y mucositis.



El rol de Carlos Calero y sus hijos en este proceso

Si algo ha sostenido a Paulina es su núcleo familiar. Su matrimonio con Carlos Calero y la relación con sus hijos, Sofía y Carlos Jr., no es solo un apoyo emocional, sino una decisión espiritual diaria, destacó incluso ahora que sus dos hijos han decidido hacer sus vidas fuera del país.

"Carlos y yo tenemos una relación de tres: Carlos, Dios y yo. Dios es mi fortaleza, él nos sostiene y nos levanta todos los días. Un día nos quedamos Carlos y yo cenando solos, nos miramos y dijimos: 'Esto es lo que hay'. Decidimos elegirnos todos los días de nuestras vidas".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co