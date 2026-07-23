Productor de Yeison Jiménez reveló último audio que le envió el cantante: una nueva canción

Durante las últimas semanas el equipo de Yeison Jiménez ha encendido las expectativas entre los seguidores del cantante al revelar que, tal y como el artista lo hubiera querido, lanzarán una de las últimas canciones que dejó grabadas. El día finalmente llegó y este 23 de julio se podrá escuchar 'Mala de profesión', un sencillo en el que estuvo trabajando Jiménez antes de morir.

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Esta es la tercera canción que Yeison Jiménez dejó grabada y que se ha publicado tras su muerte, la diferencia es que las anteriores fueron colaboraciones con Maluma y Georgy Parra, publicadas por los artistas en homenaje a su colega.'Mala de profesión', por su parte, es un tema individual de Jiménez que es lanzado por su equipo para continuar su legado.



El último audio de Yeison Jiménez a su productor

Previo al lanzamiento de la canción, el productor que trabajó con el artista de Manzarares en el tema musical, Danny on the Beat, decidió revelar algunos detalles sobre la misma. "Quiero contarles que hay una canción que Yeison Jiménez tenía mucho en su mente y le gustaba mucho. Es una canción que a él lo tenía loco, qué sabía que iba a ser un éxito y de hecho la empezó a probar en algunos conciertos", señaló en sus redes sociales.

Para mostrar la emoción que tenía Yeison Jiménez con 'Mala de profesión', Danny compartió en sus redes sociales el último audio que el cantante le envió a través de WhatsApp en el que hablaba con mucho orgullo sobre el tema musical. "El coro de esta canción es muy pegajosa, yo me imaginaba un solo de trompeta para-ra-ra-ra", le decía y también mostró que tiempo atrás lo estaba presionando para grabar: "cómo está de tiempo, necesito hacer esta canción urgente pa' lanzarla en diciembre".



Ese mismo día, ante la presión de Jiménez, Danny lo recibió en el estudio para grabarla y detalló que, a diferencia de otras ocasiones, el artista tenía completamente claro lo que quería con esta canción. "Nos reunimos en el estudio, yo escuché las ideas de Yeison e influyó mucho en la producción porque tenía muy clara la canción en su mente".



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'Mala de profesión', la nueva canción de Yeison Jiménez

"Yeison le tenía un cariño muy especial a esta canción. Hablaba de ella con ilusión, soñaba con verla convertirse en otro de sus éxitos y se veía cantándola junto a ustedes", escribió el equipo de Yeison Jiménez en una reciente publicación anunciando el lanzamiento de la canción en plataformas. El estreno de 'Mala de profesión está programado para este jueves 23 de julio a las 7:00 p. m..

La letra del tema musical sería:

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Yo sí soy muy pendejo, a mí qué me pasó.

Me miro en el espejo y solo veo un huevón.

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

Pensé que a estas alturas me las sabía todas.

Te vi tan inocente, tan fresa y a la moda.

El que la viera tan santita y tan callada

podía apostar que esa mujer no hacía nada.

Y eso pensaba yo.

[Coro]

El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión.

Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras.

Como no sé perder, me duele esta derrota.

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co