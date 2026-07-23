Nuevos detalles sobre la muerte de Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla vs. Kong', a los 19 años

La muerte de Kaylee Hottle a sus 19 años de edad tiene conmovido a Hollywood y a todos los que la recuerdan por su trabajo en la película 'Godzilla vs. Kong'. La joven actriz perdió la vida en medio de un trágico accidente de tránsito en Estados Unidos, el pasado 21 de julio, del que las autoridades han revelado nuevos detalles.



¿Cómo fue el accidente en el que murió Kaylee?

En las últimas horas, la Oficina del Jefe de la Policía del Condado de Frederick reveló nuevos detalles sobre el siniestro en el que estuvo involucrada la actriz y las heridas que le causaron la muerte horas más tarde. En primera medida indicaron que el vehículo en el que viajaba Kaylee, junto a otras dos personas, era un Honda Accord de 1995.

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Determinaron también que al volante iba otro joven de 19 años, de quien no se ha revelado su identidad; Kaylee Hottle iba como segunda pasajera, y la otro pasajero del que no se revelaron detalles. El conductor, según el informe de las autoridades, no sufrió lesiones que comprometan o pongan en peligro su vida, mientras que el otro pasajero salió del vehículo y se negó a recibir atención médica en el lugar, reportó la revista People.

El accidente tuvo lugar en el bloque 11400 de Windsor Road en la ciudad de Ijamsville, Maryland, cuando el vehículo con los tres ocupantes transitaba por una carretera de dos carriles sobre las 2:52 de la mañana del pasado 21 de julio. De un momento a otro, según los reportes, el carro se sale del carril hacia el lado derecho y choca directamente contra un desagüé. Las autoridades indicaron que en el lugar no hubo otros carros o personas involucradas.



Uno de los primeros indicios de las autoridades sobre por qué se dio el siniestro vial es la velocidad a la que iba el carro en el que viajaba la actriz. "Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", se lee en uno de los primeros reportes de las autoridades a cargo de la investigación.



A pesar de que el conductor y el otro pasajero lograron salir con vida y sin heridas preocupantes, Kaylee Hottle sí sufrió un trauma craneal y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico cercano para recibir atención especializada. Horas más tarde, los médicos que intentaban salvarle la vida a la actriz de 19 años confirmaron que falleció a causa de la gravedad de las heridas.

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Finalmente, las autoridades determinaron que Kaylee murió a causa de múltiples traumatismos contundentes provocados por el choque, y catalogaron el suceso como un fallecimiento accidental. Fue Joshua Hottle, padre de la actriz, quien confirmó el deceso al portal TMZ y luego publicó en redes sociales un video en lengua de señas dando a conocer la noticia a su comunidad, recordando que tanto los padres de Kaylee como la joven actriz son sordos.

“Estoy tomando un vuelo que nunca quisiera tomar”, expresó en el video el hombre que se disponía a viajar desde Texas hasta Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.



¿Quién era Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, en 2007 y criada en Austin, donde asistió a la Escuela para Sordos de Texas, Hottle dio sus primeros pasos en la actuación a los 9 años con un comercial para una aplicación de mensajería. Sin embargo, su gran salto a la fama se dio en 2021 al debutar junto a Millie Bobby Brown y Rebecca Hall en la película 'Godzilla vs. Kong', donde interpretó a Jia, la niña huérfana que se comunicaba a través de señas con Kong.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co