La Reina del Flow 3: vea cómo revivir el segundo capítulo de la tercera temporada

La tercera temporada de La Reina del Flow llegó con fuerza a las pantallas colombianas el 13 de enero de 2026, en la franja estelar de Caracol Televisión. Un día después, los capítulos comenzaron a estar disponibles en Netflix para todo el mundo, con una primera tanda que incluye los episodios 1 al 19.

Este regreso marca un momento crucial para la historia. Yeimy y Charly enfrentan una etapa intensa y llena de retos, donde viejos conflictos resurgen y nuevas figuras, como Sky, irrumpen con energía en la trama. La serie mantiene su esencia musical y dramática, pero añade giros inesperados que atrapan desde el primer minuto.



Dónde ver el capítulo 2 de La Reina del Flow 3

Caracol Televisión transmite La Reina del Flow 3 en su horario habitual de las 9:30 p. m. tanto por televisión con en https://www.caracoltv.com/. Si desea repetir el capítulo de hoy, puede hacerlo a través de este enlace. Además, la plataforma Netflix lanzó la temporada en tres bloques:



Episodios 1 al 19 desde el 14 de enero.

Episodios 20 al 40 desde el 9 de febrero.

Episodios 41 al 64 en marzo.

El capítulo 2 está incluido en la primera tanda, por lo que ya se puede disfrutar en streaming. La temporada 3 de La Reina del Flow inicia con Charly Flow y su hijo Erick en una gira europea, ofreciendo un concierto en Lanzarote, Islas Canarias. Al mismo tiempo, Yeimy Montoya lidera una acción social en la Amazonía, inaugurando un centro cultural y conectando con la comunidad local.



Luego de su actividad, Yeimy viaja en avioneta de regreso. Poco después, la aeronave sufre una falla, cae en medio de la selva del Guainía (Amazonía) y su paradero se vuelve incierto.



¿Qué esperar del inicio de La Reina del Flow 3?

Sin revelar detalles clave, el arranque muestra un acontecimiento impactante que cambia la vida de Yeimy y reconfigura las relaciones entre los personajes. Sky se convierte en una figura llamativa que aporta frescura y tensión a la historia. La música sigue siendo el corazón de la serie, con ritmos vibrantes y letras que conectan con la trama.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL