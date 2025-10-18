Link para ver el Stream Fighters 4 EN VIVO: combatientes, horarios y demás

Este sábado 18 de octubre, Bogotá se convierte en el epicentro del entretenimiento digital con la cuarta edición del esperado Stream Fighters, el evento organizado por el reconocido streamer colombiano Westcol. El escenario elegido para esta edición es el Coliseo MedPlus, donde se espera una asistencia de 15.000 personas y una audiencia global conectada a través de la transmisión en línea.

Stream Fighters 4 promete una noche llena de emociones, con combates entre creadores de contenido de distintas partes de Latinoamérica. En esta edición, se enfrentarán influenciadores de Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y República Dominicana, consolidando el evento como uno de los más grandes del streaming hispano.



Dónde y a qué hora ver el Stream Fighters 4

La transmisión oficial del evento comenzará a las 5:00 p.m., y podrá seguirse gratis y en vivo a través del canal oficial de Westcol en Kick, la plataforma de streaming que ha ganado gran popularidad entre los creadores de contenido. Para ver el evento en línea, los interesados solo deben ingresar al siguiente enlace: https://kick.com/westcol



¿Quiénes pelearán en el Stream Fighters 4?

Entre las peleas más esperadas de la jornada se encuentra el duelo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos figuras polémicas y de gran arrastre en redes sociales. Este combate ha generado gran expectativa y está programado para las 7:00 p.m. Otro de los enfrentamientos destacados es el de Karina García (Colombia) contra Karely Ruiz (México), ambas con millones de seguidores y una fuerte presencia en plataformas digitales.

Esta es la cartelera completa del evento :



TheNino (República Dominicana) vs. ByKing (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú)

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Cosculluela y Farruko estarán en la velada

Además de los combates, la noche estará amenizada con presentaciones musicales de artistas internacionales como Cosculluela y Farruko, quienes aportarán el toque urbano a una jornada que mezcla deporte, espectáculo y redes sociales.



¿Cómo surgió Stream Fighters?

Stream Fighters surgió como una propuesta que fusiona el deporte con el entretenimiento digital. Inspirado en formatos como La Velada del Año del creador español Ibai Llanos, el evento enfrenta en combates de boxeo amateur a influencers, streamers y personalidades del mundo digital.



Con cada nueva edición, el evento ha experimentado un crecimiento notable tanto en términos de producción como de alcance. En entrevista con BluRadio, Westcol explicó que la primera edición se llevó a cabo en un gimnasio, y ahora, ha cobrado tal importancia, que se realiza en un recinto mucho más grande.

“Desde el primer momento que hicimos el Stream Fighters en un gimnasio, nosotros ya sabíamos que íbamos a llenar un estadio. Yo me acuerdo, nosotros fuimos al Movistar (Arena), subí una historia y dije: ‘Acá será el próximo’, así fue. Nos arriesgamos. Cuando usted quiere hacer cosas que vayan más allá, usted solo se abre las puertas”, dijo al medio mencionado.



