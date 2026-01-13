"Un poeta", nominada a Mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2026: otros nominados

La película "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y "Sirat", de Oliver Laxe, con 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero. Los galardones son los más importantes del cine en España y Europa. La película colombiana "Un poeta", del director Simón Mesa Soto, logró entrar en la categoría de Mejor película iberoamericana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Maspalomas", dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y "La cena" de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron este martes 13 de enero la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los Goya, en un acto celebrado en la sede de la Academia del Cine.



Junto a "Sorda", de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua, OLiver Laxe, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; Carla Simón,por "Romería" y Albert Serra, por "Tardes de soledad". A mejor actor protagonista fueron nominados Alberto San Juan, por "La cena"; Jose Ramon Soroiz, por "Maspalomas"; Mario Casas, por "Muy lejos"; Manolo Solo, por "Una quinta portuguesa", y Miguel Garcés, por "Los domingos". Como actriz protagonista las candidatas son Ángela Cervantes, por "La furia"; Patricia López Arnaiz, por "Los domingos"; Nora Navas por "Mi amiga Eva", Susana Abaitua, por "Un fantasma en la batalla", y la chilena Antonia Zegers, por "Los Tortuga".



Lea: "Un poeta", la película colombiana escogida para concursar por los premios Óscar y Goya de 2026



Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2026

MEJOR PELÍCULA:



'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

'Sirat', de Oliver Laxe.

'Sorda', de Eva Libertad.

'La cena', de Manuel Gómez Pereira.

MEJOR DIRECCIÓN:



Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Oliver Laxe, por 'Sirat'.

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por 'Maspalomas'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Albert Serra, por 'Tardes de soledad'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:



Mario Casas, por 'Muy lejos'.

Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.

Alberto San Juan, por 'La cena'

Miquel Garcés, por 'Los domingos'.

Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:



Ángela Cervantes, por 'La furia'.

Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.

Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'.

Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:



Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.

Miguel Rellán, por 'El cautivo'.

Kandido Uranga, por 'Maspalomas'.

Juan Minujín, por 'Los domingos'.

Tamar Novas, por 'Rondallas'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:



Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.

Elena Irureta, por 'Sorda'.

Maria de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'.

Elvira Mínguez, por 'La cena'.

Miriam Gallego, por 'Romería'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:



Eva Libertad, por 'Sorda'.

Gerard Oms, por 'Muy lejos'.

Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'.

Gemma Blasco, por 'La furia'.

Ion de Sosa, por 'Balearic'.

MEJOR GUION ORIGINAL:



Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas'.

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por 'Sirat'.

Avelina Prat, por 'Una quinta portuguesa'.

Agustín Díaz Yanes, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR GUION ADAPTADO:



Eva Libertad, por 'Sorda'.

Carla Simón, por 'Romería'.

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por 'Ciudad sin sueño'.

Celia Rico, por 'La buena letra'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:



Aránzazu Calleja, por 'Maspalomas'.

Kangding Ray, por 'Sirat'.

Carla F. Benedicto, por 'El talento'.

Iván Palomares de la Ecina, por 'Leo & Lour'.

Julio de la Rosa, por 'Los Tigres'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:



'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.

'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, por 'Hasta que me quede sin voz'.

'Y mientras tanto', de Víctor Manuel, por 'La cena'

'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, por 'Parecido a un asesinato'.

'La arepera', de Paloma Peñarrubia Ruiz, por 'Caigan las rosas blancas'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:



'Decorado', de Alberto Vázquez.

'Bella', de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco.

'El tesoro de Barracuda', de Adrián García.

'Norbert', de José Corral Llorente.

'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:



'Todos somos Gaza', de Hernán Zin.

'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine', de Gaizka Urresti.

'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina.

'Tardes de soledad', de Albert Serra.

'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Lonbgoria.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA



'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).

'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile).

'La piel del agua', de Patricia Velásquez (Costa Rica).

'Manas', de Marianna Brennand (Brasil).

'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia).

Lea: De "fracasado" a estrella de cine: el éxito de Ubeimar Ríos en la película colombiana "Un poeta"

Publicidad

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:



'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega).

'On Falling', de Laura Carreira (Portugal).

'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido).

'Un simple accidente', de Jafar Panahi (Francia).

'La chica de la aguja', de Magnus von Horn (Dinamarca).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:



Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.

Julio Peña, por 'El cautivo'.

Hugo Welzel, por 'Enemigos'.

Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'.

Mitch, por 'Romería'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:



Nora Hernández, por 'La cena',

Blanca Soroa, por 'Los domingos'.

Elvira Lara, por 'Los Tortuga'.

Llúcia Garcia por 'Romería'.

Miriam Garlo, por 'Sorda'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:



Sergio Díaz Bermejo, por 'El cautivo'.

Itziar García Zubiri, por 'Los domingos'.

Begoña Muñoz Corcuera, por 'Los Tigres'.

Oriol Maymó, por 'Sirat'.

Antonello Novellino, por 'Ciudad sin sueño'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:



Bet Rourich, por 'Los domingos'.

Rui Poças, por 'Ciudad sin sueño'.

Pau Esteve Birba, por 'Los Tigres'.

Javier Agirre Erauso, por 'Maspalomas'.

Mauro Herce, por 'Sirat'.

MEJOR MONTAJE:



Victoria Lammers, por 'Ciudad sin sueño'.

Andrés Gil, por 'Los domingos'.

José M. G. Moyano, por 'Los Tigres'.

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.

Bernat Vilaplana, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:



Juan Pedro de Gaspar, por 'El cautivo'.

Koldo Vallés, por 'La cena'.

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Los tigres'.

Mikel Serrano, por 'Maspalomas'.

Laia Ateca Font, por 'Sirat'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:



Nicoletta Taranta, por 'El cautivo'.

Nerea Torrijos, por 'Gaua'.

Helena Sanchís, por 'La cena'.

Ana Martínez Fesser, por 'Los domingos'.

Anna Aguilà, por 'Romería'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:



Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.

Patrizia López, Paco Rodríguez y Nacho Díaz, por 'Gaua'.

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por 'La tregua'.

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por 'Maspalomas'.

Zaira Eva Adén, por 'Sirat'.

MEJOR SONIDO:



Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por 'El cautivo'.

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por 'Los domingos'.

'Daniel de Zayas, Gabriel Fuitérrez y Candela Palencia, por 'Los Tigres'.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por 'Sorda'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:



César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por 'Enemigos'

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por 'Gaua.'

Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por 'Sirat'

Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por 'Un fantasma en la batalla'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:



'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique.

'De sucre', de Clàudia Cedó.

'El cuento de una noche de verano', de María Herrera.

'Sexo a los 70', de Vanesa Romero.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



'Disonancia', de Raquel Larrosa.

'El santo', de Carlo D'Ursi.

'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel,

'The Painter's Room', de María Colomer Canyelles.

'Zona wow', de Nagore Eceiza Mugica.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN



'Buffet Paraíso', de Héctor Zafra y Santi Amézqueta.

'Carmela', de Vicente Mallols,

'El corto de Rubén', de José María Fernández de Vega.

'El estado del Alma', de Sara Naves.

'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.

Lea: Películas que marcaron el 2025: "Un poeta", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y más