Los famosos colombianos que han fallecido durante una Semana Santa

Semana Santa es una época en el año que resalta por ser una fecha dedicada a la oración y reflexión entre los feligreses católicos. Pero estas mismas fechas marcan el aniversario del fallecimiento de seres queridos que precisamente dijeron adiós mientras otros conmemoraban la pasión y muerte de Jesús. El nicho de los famosos colombianos y sus familiares no han sido ajenos a sufrir pérdidas durante esta época de la Semana Mayor.



Freddy Rincón

Una de las muertes más recientes que ha golpeado el mundo de la farándula y deporte nacional es la de Freddy Rincón, que ocurrió en 2022. Más conocido como ‘El Coloso’ o ’El Tren Rincón’, esta figura del fútbol colombiano se desempeñó como centrocampista y es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia.

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Rincón falleció en la Clínica Imbanaco de Cali después de haber estado internado por dos días, a raíz de un accidente de tránsito que sufrió por la madrugada del lunes 11 de abril en la capital del Valle del Cauca. A sus 55 años, este grande del balompié dio su último respiro después de no sobrevivir al trauma craneoencefálico.



Martín Elías

Martín Elías, hijo del reconocido vallenatero Diomedes Díaz, también perdió la vida durante la Semana Santa en un accidente automovilístico que ocurrió en pleno Viernes Santo, el 14 de abril de 2017. Tal como su padre, Martín decidió seguir el legado musical y se dedicó a ser un cantautor vallenato.

El artista se había presentado en la madrugada del mismo día de su muerte en Coveñas, Montería, y salió rumbo a su casa. El siniestro ocurrió en la vía San Onofre (Sucre)- Lorica (Córdoba) y le produjo varias lesiones al cantautor, que más tarde fueron la causa de que su vida a sus 27 años se apagara a pesar de los esfuerzos del equipo médico que lo atendió.



Gabriel García Márquez

Otro de los ilustres colombianos que han abandonado este mundo en plena conmemoración de la religión católica fue Gabriel García Márquez. Tras una prolífera vida llena de letras, el exponente del realismo mágico dio su último respiro a sus 87 años de edad en su casa de Ciudad de México.



Gabo sufrió percances en su salud desde 1999 por un cáncer linfático, y aunque respondió al tratamiento favorablemente, la enfermedad volvió y lo atacó hasta el día de su muerte ocurrida el 17 de abril de 2014. Su legado como Premio Nobel de Literatura, junto a sus obras, sigue siendo celebrado a pesar de los años.



Lucero Gómez

Lucero Gómez, humorista y actriz reconocida por su participación en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión, también falleció en Semana Santa, del 2020. El día 5 de abril, la artista sufrió complicaciones por cuenta de una cirugía que le practicaron para retirar una hernia umbilical. Gómez no habría soportado el procedimiento, por lo que falleció en la Clínica Méderi, en Bogotá.

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María Paula Rodríguez Rozo

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