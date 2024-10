De Soacha a conquistar el Festival Vallenato: ella es la reina menor del acordeón

Con tan solo 14 años, Laura Sofía Benítez se ha convertido en un referente del vallenato en Colombia. Nacida en Soacha, Cundinamarca, y con raíces familiares que abarcan desde Santander hasta la costa Atlántica, esta joven acordeonera ha roto los estereotipos geográficos al coronarse como reina menor en el prestigioso Festival de la Leyenda Vallenata, realizado en Valledupar. Ella misma le contó a Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol, su historia. Esto es Personajes de la Noche.

“Cuando estaba pequeña, mi mamá era estilista, me llevaba al trabajo y, para que distrajera, ella me daba el celular, pero yo nunca veía videos en YouTube, videos infantiles o de barbies o de muñecos, nunca. Yo buscaba: Festival Vallenato, niño tocando el acordeón”, cuenta Laura Sofía Benítez.

Aunque Laura Sofía Benítez comenzó su camino musical a temprana edad, el recorrido hacia la cima no ha sido fácil. Debido a las dificultades económicas que han tenido sus padres, son grandes los sacrificios que les ha tocado hacer para apoyarla en su sueño de ser una gran acordeonera.

Sin embargo, la ayuda de amigos y "angelitos en el camino" ha sido clave para que la joven de 14 años pueda participar en festivales en los que ha logrado destacarse.

“A lo largo de mi carrera he tenido varios profesores que me han aportado. Ahorita estoy yo sola me gusta, (pero) me gusta escuchar todo el día vallenato grandes maestros como Luis Enrique Martínez, el ‘Cocha’ Molina, y de ahí sacar y aprender un poco más del Festival Vallenato. Mucha gente me dice: ‘tú de cachaca, de Cundinamarca, y tocar el acordeón tan bien, es algo raro”, cometa la joven.

En el Festival Vallenato, 'El ángel del acordeón' – como es reconocida – tuvo que demostrar su talento en una competencia mixta que incluyó varias rondas donde interpretó los cuatro aires clásicos del vallenato: paseo, merengue, son y puya. Su destreza y pasión la llevaron a obtener el primer puesto en la categoría reina menor.

Actualmente, combina su vida como estudiante de noveno grado en la Institución Educativa La Sagrada Familia con su carrera musical. Aunque el acordeón no es común en su colegio, ella ha logrado ganarse el respeto y admiración de sus compañeros y profesores, quienes apoyan su talento y la ven como un ejemplo a seguir.

Laura Sofía Benítez sueña con continuar su carrera musical, formar su propia agrupación vallenata y algún día alabar a Dios a través de su música, a quien agradece por el don que le ha permitido alcanzar estos logros.

