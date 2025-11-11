En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Mejor amiga de Alejandra Villafañe también reaccionó a polémica con Raúl Ocampo

Mejor amiga de Alejandra Villafañe también reaccionó a polémica con Raúl Ocampo

"La verdad siempre encuentra su camino", escribió una de las amigas más cercanas de Alejandra Villafañe en medio de controversia con declaraciones de Raúl Ocampo.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe fueron pareja por varios años -
Foto: @ocamporao

Publicidad

Publicidad

Publicidad