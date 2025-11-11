Mejor amiga de Alejandra Villafañe también reaccionó a polémica con Raúl Ocampo

Tras una entrevista que concedió el actor Raúl Ocampo en el podcast Lo hombres sí lloran, en la que recordó algunos de sus momentos más conmovedores en los últimos días de vida de su novia Alejandra Villafañe, una polémica con la familia de la fallecida actriz se desató. Familiares de Villafañe desmintieron algunas cosas dichas por el actor y le pidieron que la dejara descansar.

Las declaraciones de la familia de Alejandra Villafañe causaron gran revuelo en redes sociales, donde internautas intentan esclarecer quién tiene la razón en esta situación y por qué hay diferencias entre ambas partes. En medio de la controversia, Fernanda Cantor, una de las mejores amigas de la actriz, decidió romper el silencio.



¿Qué dijo la mejor amiga de Alejandra Villafañe?

A través de sus historias de Instagram, Fernanda Cantor compartió las declaraciones de Claudia Villafañe, prima de Alejandra y quien tomó la palabra por su familia para referirse a la entrevista de Raúl Ocampo, y la apoyó con un mensaje.



"La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento", escribió la mujer en su publicación, dándole su apoyo a la familia Villafañe.



¿Por qué la familia de Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo difieren?

Todo inició por unas declaraciones que dio el actor en el podcast dirigido por su colega Juan Pablo Raba, en el que recordó su historia de amor de seis años con Alejandra Villafañe y los significativos momentos que vivieron luego de que ella fuera diagnosticada con cáncer y, desafortunadamente, falleciera en sus brazos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según contó.



"Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la alzo y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”, señaló el actor y luego agregó que "yo había leído que el último sentido que se va es el del oído, entonces me le puse en cucharita y empecé a orar. Le dije: ‘Ahí te va uno de tus mejores ángeles. Gracias por el tiempo, por permitirme amarla tanto’”.

Tras la publicación de la entrevista, Alicia Villafañe Vidal, tía de la actriz, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que negó lo dicho por el actor: “Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz… Nuestra niña se lo merece”, escribió la mujer junto a emoticones de súplica.

Luego, Claudia Villafañe, la prima de Alejandra, publicó un video extenso en el que reveló más detalles sobre las diferencias entre su familia y Raúl Ocampo e insistía en la petición al actor para que no mencione más a su ex. Afirmó que fue la mamá de Alejandra la que realmente estuvo a su lado durante la enfermedad, y que el actor “solo iba y la visitaba por ratos” y que durante las fechas que Villafañe estuvo hospitalizada solo se quedó una vez.

“Aleja lo amó hasta el ultimo día de su vida, pero del cual también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de la su enfermedad", dijo Claudia. Además reveló que él habría demandado a los padres de la actriz por asuntos económicos, y que durante todo este tiempo Ocampo no ha llamado a la familia para saber cómo esta, ni para saber dónde reposan los restos de la joven actriz.

