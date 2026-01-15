Valkyria le hizo reclamo a Kevyn en el Desafío Siglo XXI: "Mi corazón se rompió en mil pedazos"

El Desafío Siglo XXI regresó a las pantallas y los conflictos que quedaron pendientes desde el año pasado empiezan a resolverse entre los desafiantes. En el más reciente capítulo, fueron Valkyria y Kevyn los que aclararon cómo están sus emociones luego de los cambios de equipo que ambos enfrentaron.

Kevyn llegó a Gamma, luego de una decisión sorpresiva realizada por Zambrano y Miryan antes de que el programa se tomara un receso. Ahora, con el rencuentro del campeón del Desafío 2024 con la campeona del 2022 en la casa naranja, aprovecharon para ajustar cuentas.

Hay que recordar que este año Kevyn y Valkyria regresaron al formato como capitanes del nuevo equipo que ingresó al juego, Neos. En el recorrido por todo Colombia reclutando a los integrantes, ambos construyeron una gran amistad. Sin embargo, desde un primer momento Valkyria fue sacada del equipo y trasladada a Alpha.



Es por esto que para la etapa de dos equipos, cuando Kevyn y Sofía ganaron, ella esperaba ser una de las primeras elegidas para regresar a Neos. Sin embargo, sorprendió a todos que el desafiante prefirió a otros participantes y por ende la mujer quedó en Gamma con Zambrano, alguien de quien ella no tiene una buena opinión.



¿Qué le dijo Valkyria a Kevyn?

Con la llegada de Kevyn a Gamma, Valkyria aprovechó para poner el tema sobre la mesa en una conversación que involucró a todo el equipo. "Yo sabía que iba a elegir a Rata de primeras y dije, 'voy de segundas'", expresó la participante a sus compañeros. Miryan se sumó a la conversación señalando que coincidía con ella, por lo que en su caso planeaban escoger a Potro y Deisy, pero como Kevyn los eligió, entonces ella decidió llevarse a Valkyria. "Me dio el papayazo", aseguró Miryan.



Valkyria le hizo la pregunta a Kevyn: "¿Usted por qué no me escogió de segundas?". El campeón le explicó a Valkyria que confiaba en que Zambrano no la escogería porque no se llevan bien. "Pero es que a mí no me controla Zambrano", respondió Miryan dejando claro que la decisión fue de ella.

Rosa y Tina se unieron al reclamo de Valkyria, por lo que Kevyn prefirió quedarse callado. Valkyria siguió con sus palabras y le expresó a su compañero lo que sintió cuando él no la eligió. "Cuando dijiste esos nombres, mi corazón se rompió en mil pedazos. Me dio angustia quedarme con Zambrano, pensé que eso iba a ser un infierno, me dio un ataque de ansiedad, fue horrible. Después dije: ‘¿qué? Yo hice el equipo con él y no me elige’. Es la segunda vez que me pasa".

Kevyn se cubrió el rostro, mientras Valkyria tenía el apoyo de sus compañeras. Finalmente, Valkyria concluyó la conversación señalando lo que ha aprendido de esta experiencia. "Mi error es esperar mucho de la gente que uno quiere. Como uno da tanto, espera que le den a uno el mismo amor que uno da”.



Valkyria se enfrenta a Zambrano

Valkyria reclamó a Zambrano por una información que le dieron en la casa Gamma cuando fue a llevar el chaleco al equipo verde. Allá le dieron a entender que el deportista había dicho que ella le había mandado el chaleco a Potro y Deisy por algún roce personal. Ella les aseguró que eso nunca fue así.

"Me parece grave que me pidieron una aclaración sobre algo que dijiste, que yo decidí el chaleco de Potro y Deisy por un problema que tengo con ellos. No sé en qué momento lo dijiste, pero lo dijiste", le dijo Valkyria directamente a Zambrano, quien negó haber dicho esas cosas. Sin embargo, se mostró la grabación del jugador junto a Leo en la Ditu, donde efectivamente le dijo eso.

