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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió actriz de exitosas series de televisión como 'Supernatural' y 'iZombie' a los 51 años

Murió actriz de exitosas series de televisión como 'Supernatural' y 'iZombie' a los 51 años

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por series como 'Supernatural' y 'iZombie', falleció a los 51 años en días pasados después de luchar contra una grave enfermedad.

Por: EFE
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Murió actriz de exitosas series de televisión como 'Supernatural' y 'iZombie' a los 51 años
Carrie Anne Fleming murió tras luchar contra una grave enfermedad.
Integral Artists/Warner Bros. Television

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series 'iZombie' y 'Supernatural', ha fallecido a los 51 años, según informó el medio Variety. La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en 'Supernatural' Jim Beaver.

¿Quién era Carrie Anne Fleming?

Fleming, de 51 años, desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie 'Supernatural' (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en 'iZombie' (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas. También apareció en muchas producciones televisivas como 'Smallville', 'Supergirl' o 'The L Word', así como en películas como 'Good Luck Chuck' y 'Married Life'.

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Fleming inició su carrera en los años noventa y logró consolidarse como una actriz habitual en televisión, especialmente en producciones de corte fantástico. La actriz deja una hija. "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Carrie Anne Fleming. Carrie estuvo representada por Lisa King de King Talent durante muchos años antes de unirse a la familia Integral tras la jubilación de Lisa", se lee en un comunicado de Integral Artists, que representaba a la actriz.

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"A pesar del poco tiempo que compartimos, llegamos a conocer a Carrie como una persona extraordinaria. Su positivismo, su sentido del humor y su carácter sereno nos llenaron de humildad. Estamos muy agradecidos de haberla conocido y la echaremos mucho de menos", agregaron en el texto.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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