Murió el cantante y compositor colombiano Víctor Hugo Ayala, tenía 92 años

La música colombiana está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante y compositor Víctor Hugo Ayala este martes 6 de octubre. El famoso bolerista y cantante lírico colombiano tenía 92 años al momento de su muerte, la cual fue confirmada a medios de comunicación por parte de su familia.



Se desconocen las causas de muerte del maestro Ayala, recordado especialmente por sus interpretaciones de 'Camino verde', 'La quiero porque la quiero' y haber sido por muchas décadas la voz oficial del Himno Nacional transmitido en la televisión pública.



¿Quién era Víctor Hugo Ayala?

El músico bogotano nació el 13 de junio de 1934 y desde muy joven se interesó por la música. Su círculo más cercano no tardó en evidenciar el talento que tenía para interpretar canciones. Sin embargo, su primer acercamiento al arte no estuvo ligado a la música, sino al dibujo, trabajando como dibujante en la Armada Nacional.

Fue a través de la radio que su voz empezó a destacar entre los colombianos, dando sus primeras interpretaciones en las emisoras en las que participó en diferentes concursos que terminaron por hacerlo cada vez más conocidos. Su voz acompañó a los radioescuchas de Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada, siendo esta última el espacio en el que compartió con el maestro Jaime Llano González.



Durante cinco décadas la voz de Víctor Hugo Ayala interpretó algunas de las canciones y boleros más queridos por los colombianos, la mayoría de ellos resultado de su propia composición. Temas como 'Camino Verde', 'Si te vuelvo a besar' y 'La quiero porque la quiero' son algunos de los más escuchados por el público y producto del trabajo de Ayala con la casa disquera Sonolux.

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Otra de las interpretaciones por las que es más recordado Víctor Hugo Ayala es por haber sido la voz oficial detrás de una de las mejores interpretaciones del Himno Nacional en Colombia. Lo que generó más recordación en una generación de colombianos es que el Himno Nacional en voz del maestro Ayala se transmitió por varios años en televisión nacional todos los 31 de diciembre para darle la bienvenida al nuevo año.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co

