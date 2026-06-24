Murió José Bello, conocido como 'El magnate de la salsa', a los 73 años

El mundo de la música tropical ha recibido un golpe devastador con la confirmación del fallecimiento de José Manuel Bello Suazo, conocido artísticamente como José Bello y apodado cariñosamente como 'El Magnate de la Salsa'. A los 73 años de edad, la voz detrás de himnos inmortales del género se apagó, dejando un vacío irreemplazable en la cultura popular caribeña y en los corazones de miles de seguidores que crecieron con su música.



¿De qué murió el cantante?

El deceso del talentoso cantautor dominicano se produjo en la noche del lunes 22 de junio de 2026 en la ciudad de Jacksonville, Florida, en los Estados Unidos, país donde residió durante sus últimos días. Según los informes, el artista estuvo acompañado en todo momento por su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa, la cantante de boleros y diseñadora Patricia González.

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Respecto a las causas de su muerte, la información proporcionada por Werner Barrios, amigo y representante del cantante, indica que José Bello venía enfrentando una serie de problemas de salud de carácter paulatino. Específicamente, se mencionó que el intérprete presentaba dificultades de movilidad que fueron mermando su estado físico con el paso del tiempo. A pesar de los cuidados médicos exhaustivos y el soporte emocional incondicional de su familia, el músico no logró superar estas complicaciones.



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También se conoció que en octubre de 2025 el artista sufrió una caída que afectó algunos nervios de su columna vertebral, lo que lo llevó a cancelar algunos shows programados en Estados Unidos y República Dominicana. “No es un adiós, es un hasta luego, porque yo nací pa’ guarachar”, escribió en ese entonces en su cuenta de Facebook.

La confirmación del fallecimiento se realizó de manera oficial a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista y declaraciones directas de su familia. “Por medio de la presente queremos informarles, con profundo dolor, que el maestro José Bello ha fallecido en horas de la noche del día 22 de junio”, indicaron.



¿Quién era José Bello?

José Bello nació el 6 de abril de 1953 en Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, su destino musical se forjaría lejos de su tierra natal. En la década de los años 70, se trasladó a Nueva York, el epicentro de la explosión salsera de la época, donde comenzó su andadura profesional integrando la reconocida agrupación Charanga América.



Su gran salto a la fama y consolidación definitiva llegó cuando inició su etapa como solista. Un hito fundamental en su carrera fue la producción titulada El Conjunto Clásico presenta: José Bello y su Orquesta, trabajo que le otorgó el reconocimiento masivo y le permitió cimentar su propio estilo dentro del género. Gracias a su elegancia interpretativa y su capacidad para conectar con el bailador, se ganó el título de 'El Magnate de la Salsa'.



El legado del artista está lleno de grandes éxitos que han bailado y disfrutado salseros de todo el mundo como 'La Palabra Amigo'. 'Guerrera', 'Vamos a Guarachar', 'Ven a mí' y 'No hay dolor'. Estos temas forman parte de una trayectoria de varias décadas que lo llevó a recorrer los escenarios más importantes del mundo, recibiendo el respeto de colegas y la ovación de un público que siempre valoró su calidad humana y artística.



Su familia ha decidido que los actos fúnebres se lleven a cabo en la ciudad de Cali, Colombia. Conocida mundialmente como la 'Capital de la Salsa', fue una de las ciudades que más veces ovacionó al dominicano de pie, y será allí donde fanáticos y colegas podrán rendirle el último tributo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co