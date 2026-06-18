Murió Alex Bueno, reconocido cantante de merengue y bachata, a los 62 años

El mundo de la música llora la pérdida de una nueva estrella. Se trata del cantante dominicano Alejandro Wigberto Bueno López, conocido profesionalmente como Alex Bueno, quien falleció a los 62 años, según confirmó su equipo de trabajo en sus redes sociales oficiales.

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Días atrás, los seguidores de Bueno estaban preocupados por el estado de salud del artista intérprete de grandes éxitos del merengue y la bachata. El equipo del artista informó que estaba siendo atendido en Estados Unidos porque le habían detectado un tumor cerebral.



¿Quién era Alex Bueno y de qué murió?

Este jueves 18 de junio, en el perfil del cantante en Instagram se publicó un comunicado oficial en el que se confirmó que el hombre de 62 años falleció. "Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana", se lee en el informe.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co