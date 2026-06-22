Video | Fanático de Shakira burló su seguridad y logró subir al escenario: así reaccionó ella

Shakira es tendencia una vez más en las redes sociales, luego de que un fanático lograra subir al escenario con ella en medio de uno de sus conciertos, burlando a toda su seguridad. Los hechos quedaron grabados y se hacen virales en redes sociales por la reacción de la cantante y sus bailarines en medio del momento.

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Los hechos ocurrieron en medio de un nuevo show de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de la colombiana en Estados Unidos. En medio de la presentación, mientras la barranquillera y sus bailarines llevaban a cabo una de sus coreografías y fueron interrumpidos por un asistente que se subió al escenario e intentó sujetar a la cantante.



¿Qué pasó con el fanático de Shakira?

Actualmente la colombiana se encuentra dando una nueva serie de presentaciones en Estados Unidos con esta exitosa gira, en medio de la cual ha hecho algunos cambios en el repertorio musical, agregando canciones como 'Dai Dai' y 'Zoo' por el ambiente mundialista.

Todo pasó cuando la barranquillera presentaba el tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' uno de los más exitosos de su más reciente álbum. La colombiana y su grupo de bailarines llevaban a cabo la coreografía en el centro del escenario del SAP Center de San José, California, cuando un hombre de camiseta blanca apareció gateando sobre el escenario.



La seguridad, ubicada abajo del escenario, lo halaba de las piernas para obligarlo a bajar, pero esto no dio resultado y con mucho esfuerzo el hombre se acercaba cada vez más a Shakira, quien seguía bailando. Cuando los bailarines se dieron cuenta que el fan se aproximaba más a la cantante, ellos abandonaron los pasos de baile y también lo interceptaron para impedir que llegara a ella.



En un momento, el fanático alcanzó a tocar la pierna de Shakira, quien reaccionó corriéndose un poco, pero con risas. En ese momento, la reacción de la seguridad fue un poco más fuerte para bajar al hombre del escenario y la cantante decidió intervenir.

Shakira le estaba enviando un beso al seguidor, cuando notó que fue arrastrado del escenario por la seguridad. Preocupada, le pidió a los trabajadores que tuvieran más cuidado con el hombre y a él nuevamente le mandó un beso al ver que lo habían bajado del escenario.

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La situación ha arrojado diferentes reacciones en el mundo digital. La mayoría aplaude la acción de la cantante, pues aunque priorizó su seguridad y la de su equipo, también se preocupó por el estado de su fan y pidió calma. Otros consideran que la barranquillera debió haberse acercado al hombre.



La nueva gira de Shakira por Estados Unidos

Shakira arrancó la etapa estadounidense de su gira romperécords 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' con dos electrizantes presentaciones en el Intuit Dome de Los Ángeles. Seguido de un histórico recorrido de presentaciones en estadios, esta serie limitada de presentaciones en arenas por Estados Unidos ofrece a los fans una oportunidad única de experimentar una de las producciones musicales más grandes del mundo en un ambiente más íntimo.

La gira continúa con paradas en Dallas, Atlanta, Miami, Baltimore, Boston, Newark, Brooklyn, Belmont Park y más, para cerrar el 25 de julio en el Boardwalk Hall in Atlantic City. Esta serie de conciertos llega en pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica, por lo que varias paradas de la gira coincidirán con las ciudades sede a lo largo de Estados Unidos. Además, la gira contará con invitados especiales sorpresa que aparecerán en diferentes ciudades, incluyendo a Ed Sheeran, Tyla y Burna Boy.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co