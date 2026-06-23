Nombran a hijo de Liam Payne como único beneficiario de la fortuna del cantante

Casi dos años después de la trágica partida del exintegrante de One Direction, la justicia ha puesto fin a las especulaciones sobre su patrimonio. Documentos judiciales recientes, obtenidos por medios como PEOPLE y TMZ, confirman que Bear Grey Payne, el único hijo del cantante, ha sido designado como el beneficiario absoluto de una fortuna valorada en aproximadamente 29 millones de dólares.

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Este fallo marca un hito en el proceso sucesorio que comenzó tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024. Al fallecer sin haber redactado un testamento, su herencia quedó sujeta a las leyes de sucesión del Reino Unido, las cuales han determinado que todo será para el menor que ahora tiene 9 años de edad.



¿Qué determinó la justicia sobre la fortuna de Liam Payne?

La justicia británica ha validado que el patrimonio neto de Liam Payne asciende exactamente a $29.007.998 dólares, casi 100 mil millones de pesos colombianos, aunque en un principio se estimaron valores que alcanzaban los 38 millones de dólares. Tras los respectivos ajustes legales, se hizo el ajuste neto a los 29 millones de dólares.

Debido a que Payne murió sin testamento, se activaron de forma automática las leyes de Inglaterra y Gales, específicamente la Administration of Estates Act 1925. Estas normas establecen que, ante la ausencia de un cónyuge o pareja de hecho registrada, el patrimonio debe ser heredado íntegramente por el familiar consanguíneo más cercano, que en este caso es su hijo Bear.



Para gestionar estos activos, el tribunal designó en mayo de 2025 a la cantante Cheryl Cole, madre del niño, y al abogado musical Richard Mark Bray como administradores de la herencia. Su función es estrictamente de preservación y administración prudente; no pueden disponer libremente del dinero, sino que tienen la obligación fiduciaria de actuar siempre en beneficio del bienestar y la educación del menor.



Bear nació el 22 de marzo de 2017, fruto de la mediática relación entre Liam Payne y la también cantante británica Cheryl Cole. En la actualidad, Bear tiene 9 años y, según los informes, su padre siempre lo consideró su mayor logro, a pesar de los desafíos que enfrentó al convertirse en padre a una edad temprana.

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Payne mantenía una relación con la influencer Kate Cassidy en el momento de su muerte, pero al no haber un testamento que la incluyera ni un vínculo legal matrimonial, la ley prioriza a su descendiente directo. De esta manera, el futuro financiero del único hijo de Liam Payne queda blindado bajo la supervisión de su madre y los administradores legales hasta que el joven pueda asumir el control del legado de su padre.



¿Cómo murió Liam Payne?

El nombramiento de Bear como heredero ocurre en el contexto de uno de los eventos más dolorosos para la cultura pop reciente. Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años de edad, tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

La autopsia determinó que el impacto le causó múltiples traumatismos y una fractura de cráneo que derivó en hemorragias fatales. Mientras que los informes toxicológicos revelaron que el artista tenía en su sistema un nivel de alcohol en sangre cuatro veces superior al límite legal, además de rastros de cocaína, crack, benzodiacepinas y antidepresivos.

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A día de hoy, la investigación sobre su muerte sigue abierta en Argentina. Aunque se retiraron cargos contra tres sospechosos inicialmente acusados de homicidio involuntario (incluido su amigo Roger Nores), aún hay dos personas, Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, que enfrentan juicios por presuntamente haberle suministrado drogas antes del accidente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co