Murió Piero, el cantautor argentino detrás de la canción "Mi Viejo", a los 81 años

El cantautor argentino Piero de Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. El músico permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano. "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Buen viaje querido Piero", fue el comunicado emitido por la familia.

Durante los años setenta, Piero se convirtió en una de las voces de la canción social argentina. "Para el pueblo lo que es del pueblo" fue uno de los temas que marcaron esa etapa y que lo ubicaron como un artista cercano a las expresiones de protesta de la época. Sus canciones abordaban temas relacionados con la desigualdad y las condiciones de vida de sectores populares, repertorio que tuvo consecuencias durante la última dictadura militar argentina. Piero salió de Argentina en 1976 y permaneció varios años fuera de su país, lo que también lo llevó a vivir en Colombia y obtener la nacionalidad.



"Mi viejo", la canción del argentino que no envejeció

Entre sus canciones más conocidas está "Mi viejo", una composición que escribió cuando tenía 24 años y que terminó convirtiéndose en una de las piezas más reconocibles de su carrera. La canción nació de su relación con su padre, aunque cuando la compuso, él todavía no tenía la edad que sugería el título. En una entrevista con Los Informantes en 2018, Piero recordó que escribió la canción en poco tiempo y que incluso se la presentó a su padre poco después de terminarla. "Llegamos, nos miramos, salió en diez minutos", contó al recordar el momento en que nació la canción.

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Su padre tenía entonces 48 años. Piero explicó que la diferencia entre la edad real de su progenitor y la imagen del "viejo" de la canción no impidió que la composición adquiriera otro significado con el paso del tiempo. "Es una cosa muy grande, muy grande, es un superhéroe", dijo sobre la figura del padre.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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