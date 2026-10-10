Música, memoria y bronce: Bogotá inmortaliza tres décadas de Rock al Parque con 'La Rockera'

En el marco de la conmemoración de las tres décadas de historia del festival de rock gratuito más emblemático de la ciudad, Bogotá inauguró 'La Rockera', un monumento permanente instalado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con acceso por la calle 63.

La entrega formal de la obra fue realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Idartes, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el IDRD. “Desde hoy, esta obra hace parte del Parque Simón Bolívar y de la memoria cultural de Bogotá. Un homenaje a las tres décadas de música, talento y cultura que han marcado la historia de nuestra ciudad.” dijo el alcalde Galán a través de su perfil de X.



Un símbolo de bronce y memoria transformado desde el reciclaje

Creada por el artista bogotano Rafael Melo, conocido artísticamente como Maquiamelo, 'La Rockera' es una figura femenina elaborada en bronce mediante la técnica de cera perdida. La obra alcanza una altura total de 3,87 metros (incluyendo su pedestal de granito) y cuenta con un peso aproximado de 1.200 kilogramos.

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Uno de los elementos más significativos de su elaboración es el uso de cerca de 30 mil balas y proyectiles reciclados de diferentes calibres, material que el artista transformó para darle un nuevo significado en torno al arte y la cultura. La escultura busca reivindicar el papel protagónico de las mujeres en el rock y funcionar como una figura icónica de la identidad juvenil del festival.



Detalles icónicos, música e interacción digital

La idea del proyecto nació durante la presentación de la banda española Bala en Rock al Parque, cuando el escultor observó entre el público a una joven disfrutando en el pogo. La escultura captura esa esencia con detalles como cabello negro, audífonos intervenidos con taches y una estrella en el ojo. “Quiero que Bogotá celebre los 30 años de Rock al Parque y que tenga una rockera que represente lo que somos todos los rockeros”, señaló Maquiamelo en el artículo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.



Asimismo, el pedestal de la obra incorpora una placa conmemorativa con los nombres de las agrupaciones distritales, nacionales e internacionales que han participado en las tres décadas del evento. Además, cuenta con un código QR integrado para que los asistentes puedan interactuar y profundizar en la historia del monumento.



Carga simbólica y sentido de territorio

El proceso de creación de la obra también estuvo marcado por la historia del lugar donde se fundió: un taller en el barrio San Jorge (localidad de Puente Aranda), ubicado frente al Parque Zonal Villa Mayor. Este terreno colinda con el espacio donde históricamente funcionó una fosa común del Cementerio del Sur, aportando un trasfondo de memoria colectiva que acompañó la elaboración del monumento.



Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que la instalación de esta figura femenina rinde homenaje a las tres décadas de talento, convivencia, rebeldía y libertad que han convertido al Parque Simón Bolívar en la casa del rock en Bogotá.

Bogotá tiene una nueva rockera.



Celebramos los 30 años de Rock al Parque con el nuevo monumento La Rockera, una escultura de 3,87 metros creada por el artista bogotano Maquiamelo, a partir de balas recicladas.



Desde hoy, esta obra hace parte del Parque Simón Bolívar y de la… pic.twitter.com/ugSyAgob7H — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 9, 2026

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO