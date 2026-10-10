Valore en Rock al Parque: la vanguardia del metal colombiano que lideró la convocatoria distrital

Valore llega a Rock al Parque con una propuesta sonora que desafía las fronteras tradicionales del género y como uno de los proyectos más frescos, técnicos y creativos del metal bogotano. Aunque la agrupación cuenta con un tiempo de formación relativamente reciente en comparación con otras bandas del cartel, sus integrantes —encabezados por el compositor y guitarrista Ricardo Stiglich— acumulan décadas de recorrido, trayectoria y fogueo en grandes escenarios internacionales abriendo para agrupaciones de la talla de Megadeth, System of a Down y Alan Parsons.



Su llegada a la trigésima edición de Rock al Parque se da tras haber obtenido el puntaje más alto entre cientos de agrupaciones postulantes en la convocatoria distrital de evaluación en vivo. La banda fusiona subgéneros como el thrash, el heavy y el death metal con arreglos progresivos, dinámicas líricas conceptuales y una producción de vanguardia respaldada por sus producciones discográficas 'The Witch' y 'Iron Hand'.

La cita con el público capitalino tendrá lugar este sábado 10 de octubre a las 7:20 p. m. en el Escenario Bio, un horario estelar que la agrupación asume con máxima responsabilidad y rigor técnico, prometiendo un espectáculo de luces, despliegue escénico y fuerza interpretativa. En conversación con Noticias Caracol, Patricio y Ricardo Stiglich repasan la experiencia de liderar el proceso de selección distrital, la evolución del sonido de la banda entre sus dos primeros trabajos de estudio y el valor estratégico del festival como la gran escuela del rock nacional.



Entrevista con Patricio Stiglich y Ricardo Stiglich (Valore)

¿Qué representa para Valore clasificar a esta edición de Rock al Parque habiendo obtenido el primer puesto de la convocatoria distrital?

Ricardo Stiglich: Teníamos muy buenas energías desde el comienzo, pero quedar en el primer puesto fue una sorpresa grata y un shock que aún seguimos procesando. Ha sido el resultado de un trabajo arduo y constante. Al ser mi primera vez en la tarima del festival, estoy profundamente concentrado en que cada detalle del show salga perfecto para ofrecer un gran espectáculo.

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Patricio Stiglich: Nos destacó la originalidad. Valore es un proyecto que combina vertientes del thrash, heavy y death metal con una visión fresca, creativa y a la vanguardia. Respetamos las raíces y pioneros del metal, pero le añadimos un toque de tecnicismo y una búsqueda propia. En la audición en vivo en La Media Torta nos transformamos y lo dimos todo.



Aunque el proyecto como tal es reciente, sus integrantes cuentan con años de trayectoria. ¿Qué le aporta esa experiencia previa a Valore?

P. S.: Nos aporta solidez y consagración técnica con los instrumentos. Llevamos buen tiempo haciendo música y abriendo conciertos a bandas de escala mundial. Esa experiencia nos da tranquilidad en el escenario y nos permite disfrutar el show. Además, las composiciones de Ricardo tienen una riqueza y un alimento musical que hacen que la propuesta sea sumamente interesante.



R. S.: La experiencia nos ha enseñado qué hacer y qué no hacer. Tocar el instrumento es solo un 30 o 40% de lo que implica una banda; el porcentaje restante es saber moverse en la industria, gestionar las redes sociales y adaptarse a los cambios del mercado.



¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde su álbum debut 'The Witch' hasta la producción reciente 'Iron Hand'?

P. S.: Principalmente en la madurez y en la consolidación del grupo como una verdadera familia musical, lo cual se refleja en la fuerza de la ejecución en vivo.



R. S.: 'The Witch' es un trabajo más conceptual y progresivo, con temas más extensos conectados entre sí. 'Iron Hand' es un disco más universal y abierto; cada canción funciona como un pequeño viaje que se sustenta por sí mismo de principio a fin de manera muy digerible sin perder la complejidad del sonido.



Ambos han vivido el festival en ediciones anteriores como músicos o espectadores. ¿Qué hace tan especial a Rock al Parque?

R. S.: El público y la diversidad del cartel. Cumplir 30 años con cuatro escenarios simultáneos y reunir a referentes internacionales y locales es algo fantástico.



P. S.: Asisto desde la primera edición y el festival se ha transformado para bien. Es un espacio único donde los músicos locales podemos pararnos al lado de grandes referentes internacionales y aprender de su técnica y logística. Rock al Parque, además de ser una fiesta cultural, es la gran escuela del rock en Colombia.



Para quien quiera prepararse antes de verlos en vivo este fin de semana, ¿qué material les recomiendan consultar?

R. S.: Les recomendamos ver los videoclips oficiales de sencillos como 'Reflection' y 'The Eye of Fire' en YouTube, y escuchar de principio a fin nuestras producciones discográficas.

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P. S.: Preparamos una selección muy especial de ambos discos. Asumir el horario de las 7:20 p.m. habiendo obtenido el mayor puntaje de la convocatoria nos pone una responsabilidad enorme, por lo que hemos trabajado juiciosamente para entregar un espectáculo visual y sonoro inolvidable.



¿Qué pueden adelantar sobre el show que presentarán en el Escenario Bio?

R. S.: Presentaremos un show visual y de luces preparado al detalle, acompañado de toda nuestra energía en el escenario para conectar con el público y hacer que sea una fecha memorable.



¿Qué proyectos tiene la agrupación para el cierre de año y el 2027?

P. S.h: Estaremos anunciando una fecha especial para el 22 de octubre acompañando a una agrupación internacional de gran relevancia. Además, para el próximo año planeamos realizar nuestra primera gira nacional y concentrarnos en la producción de nuestro tercer álbum de estudio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzalez@caracoltv.com.co