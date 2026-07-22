El colombiano detrás de las luces en los conciertos de Marc Anthony, J Balvin y Bad Bunny

Cuando se asiste a un concierto la experiencia va mucho más allá de ver a su artista favorito sobre el escenario. Un espectáculo planeado sobre un escenario tiene muchos ingredientes que hacen que la vivencia del fan sea un universo completo más allá de la música y, uno de esos elementos, son las luces.

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La iluminación en un show de música en vivo puede cambiar por completo la experiencia de los asistentes, que debe ser agradable desde todas las ubicaciones del escenario. Muchas veces las luces son ese elemento que logra transmitir calidez o frío, alinearse con el ritmo de la canción y seguir a la estrella sobre el escenario todo el tiempo. En el centro de esta disciplina a nivel global se encuentra Andrés Campos, un diseñador, director y programador de iluminación colombiano que, con más de dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las figuras latinoamericanas más influyentes en la industria internacional.



¿Quién es Andrés Campos?

Campos no es solo un técnico de luces; es un arquitecto visual que utiliza la tecnología para narrar historias en el escenario. Su experticia lo ha llevado desde producciones locales hasta liderar los despliegues tecnológicos en los festivales más prestigiosos del mundo, como Coachella, Viña del Mar, Estéreo Picnic y Lollapalooza. Su enfoque integral, que combina el diseño creativo con la programación técnica avanzada, lo ha posicionado como un referente indiscutible para las nuevas generaciones de creativos visuales.

La relevancia de Andrés Campos se mide por la magnitud de los proyectos en los que participa. Su portafolio incluye colaboraciones con íconos de la música como Marc Anthony, J Balvin, Ana Gabriel y Los Ángeles Azules, pero también el Aston Martin F1 Group en Miami.



Durante 2025 y 2026, Campos desempeñó un papel crucial como soporte técnico de previsualización e iluminación para la gira mundial de Bad Bunny, también conocido como el 'Conejo Malo'. También sus creaciones de iluminación han acompañado los shows de artistas como Eladio Carrión y Lil Uzi Vert.



Entre 2016 y 2021, trabajó como Regional Sales Manager y entrenador de MA Lighting para Latinoamérica, donde impartió más de cien entrenamientos anuales sobre tecnologías como grandMA y visualización 3D. Según el mismo Campos, "mi etapa con MA Lighting me enseñó algo muy importante: enseñar también es una forma de aprender. Cada persona, cada curso y cada pregunta me obligaban a seguir evolucionando. La educación se convirtió en una parte fundamental de mi vida y de mi manera de entender esta industria".

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Es por eso que hoy, a través de su empresa Chronos Creative, una plataforma de educación virtual para futuros creativos, para enseñar desde su experiencia los procesos que cambian el futuro del entretenimiento en vivo. De la misma forma, tiene The Set Room, un espacio diseñado para DJs y artistas que busca generar conversaciones profundas sobre lo que ocurre detrás del escenario y también trabaja en el lanzamiento de tres aplicaciones especializadas para la industria del espectáculo.

Con tres nuevas giras mundiales programadas para lo que resta de 2026 con artistas de Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, Andrés Campos sigue transformando para millones de personas lo que implica la experiencia de asistir a un concierto. Su objetivo final es claro: "Mi mayor sueño es dejar un legado. Seguir creando experiencias que emocionen y contribuir a la formación de las próximas generaciones".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co