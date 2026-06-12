Olivia Rodrigo perdió el 60% de la audición en su oído izquierdo

Olivia Rodrigo a sus 23 años se ha convertido en una de las artistas jóvenes más reconocidas en el mundo. La también exestrella de Disney logró salir de la imagen que proyecta la compañía de entretenimiento entre su elenco y construir una carrera musical potente y exitosa; sin embargo, esto no la salva de las adversidades.

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La cantante que en 2025 fue headliner del Festival Estéreo Picnic en Bogotá actualmente se encuentra presentando al mundo su tercer disco y, en medio de la promoción del mismo, reveló que su camino artístico no ha sido nada fácil, pues hay una condición de salud que afecta su desarrollo como artista.



¿Qué es lo que tiene Olivia Rodrigo?

'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love' es el nombre del nuevo disco de estudio de la estadounidense y en el que, una vez más, explora en sus letras el amor, la decepción y el paso a la adultez. Una de las canciones destacadas de su nuevo álbum es 'What's Wrong With Me?', en la que colabora con Robert Smith, líder de The Cure.

En medio de una entrevista en la emisora Kiss Fm UK a la artista le preguntaron por el título de su canción y qué considera que está mal con ella, esto teniendo en cuenta que muchas personas creen que las vidas de las estrellas es siempre positiva. Olivia Rodrigo aprovechó la pregunta para revelar que, efectivamente, su vida no es perfecta y que, de hecho, convertirse en una artista musical no ha sido nada fácil.



"Hay mucho que está bastante mal conmigo", expresó la artista de 23 años y procedió a revelar una información que dejó a todos sorprendidos. "De hecho, soy como un 60% sorda en mi oído izquierdo. Así que si te sientas de este lado y tratas de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Si me cuentas un secreto, ve al oído derecho", contó.



Las declaraciones de Rodrigo dejaron sorprendidos a los locutores de la emisora, quienes resaltaron que para un cantante o músico debe ser bastante complicado llevar a cabo su carrera con una condición como esta. "¡Eso es increíble porque eres cantante y siempre tienes auriculares!", expresaron.

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Pero esta no es la primera vez que Olivia Rodrigo habla sobre este tema; la cantante de 23 años anteriormente ya había contado que padece de esta condición desde que era una niña. Se trata de una condición llamada hipoacusia o sordera parcial, un defecto congénito del que su familia se enteró cuando ella estaba en el preescolar.

"Es algo bastante inusual. Soy medio sorda del oído izquierdo. Nunca lo supe hasta que estaba en el jardín de infancia, cuando les hacían pruebas a todos los niños y me dijeron: 'Oh, tienes una ligera dificultad para escuchar'", reveló en su momento a The Hollywood Reporter.



El nuevo álbum de Olivia Rodrigo

La interprete de 'Good 4U' está presentando este 12 de junio un nuevo disco luego de 3 años de 'Guts', lanzado en 2023. La misma Olivia Rodrigo ha revelado que en estas 13 nuevas canciones exploró los sentimientos de los celos y anhelo que surgieron en medio de su primera relación adulta.

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Para este trabajo se uió una vez más al productor Dan Nigro y señaló que el proceso creativo fue bastante descomplicado. "Cuando experimentas que estás conectado con alguien o te sientes realmente bien, no estás pensando en poemas agridulces", aseguró en una entrevista.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co