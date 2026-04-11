Luisa Fernanda W recordó el día que Pipe Bueno le dijo que tuvo un hijo a los 16 años

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han convertido en una de las parejas más populares de la farándula colombiana. La influencer y el cantante han construido una bella familia junto a sus hijos Máximo y Dominic, de 5 y 3 años, respectivamente.

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Su relación nació bajo la mirada pública, enfrentando críticas y comentarios. Sin embargo, la paisa reveló que uno de los momentos más difíciles que enfrentaron al inicio surgió sin reflectores por una revelación inesperada que le hizo el cantante.



¿Pipe Bueno tuvo otro hijo antes de Luisa Fernanda W?

Según detalló la influencer paisa en una reciente entrevista, cuando empezaron a salir ella le aclaró al cantante que no tenía ningún interés en convertirse en madre. "Yo andaba en otro mood, yo solamente veía por mí y para mí, me la pasaba con mis amistades y pues tenía mi cabeza en otro lugar".

Luisa Fernanda W detalló que le sorprendió bastante que Pipe Bueno le manifestó su interés de ser "papá joven" desde que iniciaron a salir. Pero como ella no tenía ese plan le dijo que esperaran un tiempo mientras la relación se consolidaba más.



"Él me decía: 'Me encantaría tener tres hijos, a mí me parece muy lindo tener una familia' Yo no lo podía creer", recordó.



Con el paso del tiempo la relación entre los dos se hizo más formal y la pareja empezó a tener conversaciones sobre el futuro. En ese momento, Luisa Fernanda W señaló que ya estaba más emocionada por la posibilidad de tener hijos con el cantante y comenzar a construir su familia.

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Fue en ese momento que Pipe Bueno le hace una confesión muy seria a la influencer. "Me dijo súper serio: 'Lu, hay algo que yo te quiero contar. Cuando yo tenía 16 años tuve un hijo, pero yo lo tengo alejado del mundo público porque nunca quise exponer a mi hijo. Fue algo que pasó con una nena que yo salía, pero las cosas no funcionaron. Solamente mi familia más cercana sabe que yo tengo un hijo'".

Según el relato de la famosa, las palabras de Pipe Bueno en ese momento la dejaron en shock. "Él me cuenta eso y yo me pongo a llorar, porque en nuestras conversaciones decíamos que los dos queríamos experimentar juntos el ser papás por primera vez".

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Agregó que esa fuerte noticia la recibió en medio de un viaje que estaban realizando juntos y Pipe Bueno le aseguró que cuando regresaran a Colombia hablaría con su mamá para que Luisa Fernanda W pudiera conocer al pequeño. Según la influencer, ella creyó toda la historia y el cantante también la mantuvo por varios días, lo que no la hizo dudar.

Efectivamente, cuando regresaron a Colombia, Luisa Fernanda W llegó decidida a hablar con la mamá de Pipe Bueno sobre el tema, pues quería conocer al niño. Sin embargo, no alcanzó a llegar a donde estaba su suegra cuando fue sorprendida por el cantante que la detuvo. "¿Para dónde vas? ¿Cómo vas a creer que tengo un hijo? ¿De verdad te creíste el cuento?", le dijo.

Con los años, este tema se ha convertido en un "chiste interno" en la familia, una anécdota divertida que recuerdan cada tanto en reuniones familiares para reírse. Pero lo que indicó Luisa Fernanda W es que después de esa broma que le jugó Pipe Bueno fue que creció más su deseo de convertirse en mamá.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co