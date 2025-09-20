¿Por qué Gilberto Santa Rosa canceló sus conciertos en Colombia este fin de semana? Salió comunicado

Gilberto Santa Rosa, el famoso cantante de salsa puertorriqueño, se preparaba para visitar tierras colombianas durante este fin de semana de Amor y Amistad, sin embargo, poco tiempo antes de su presentación en el Festijazz 2025, que actualmente se lleva a cabo en Mompox, anunció la cancelación de sus eventos por trámites legales.

Aunque inicialmente se desconocían las razones de esta repentina decisión, pasadas algunas horas la empresa GSR Management LLC, representante de las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, reveló un comunicado que explicaría las causas de esta lamentable decisión.

La entidad dio a conocer que las razones por las cuales fue cancelado el concierto de Santa Rosa se debían principalmente a problemas legales para trabajar en el país, ya que como todo artista, el cantante debía contar con la visa de trabajo vigente para poder llegar a Colombia y hacer sus correspondientes shows.

GSR Management LLC explicó que previo al concierto había tramitado y solicitado el correspondiente visado del artista, proceso para el cual requirió de los servicios de una empresa intermediaria. Conforme pasó el tiempo, el equipo de trabajo del puertorriqueño fue notificado con la desaprobación de esta documentación, fundamental para este tipo de actos, debido a que no habían sido gestionadas correctamente.

Aunque la entidad representante de Santa Rosa dijo que el apoyo del Gobierno de Colombia, gobernadores y productores nacionales había sido constante y atento, por cuestiones de tiempo no era posible volver a hacer la solicitud antes de las fechas pactadas para sus eventos, lo que desembocó finalmente en la decisión definitiva de cancelar estos encuentros.

"GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, fue informada de que las visas de trabajo para el artista y su equipo, —las cuales fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria— no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno y, por consiguiente, fueron negadas. (...) GSR Management LLC agradece al gobernador de Bolívar, La Timba y Moys Producciones, así como al Gobierno de Colombia por todo el apoyo a través de los años, y esperamos que Gilberto Santa Rosa pueda regresar muy pronto al hermano país", dijo GSR Management LLC en su comunicado.

La entidad a la que pertenece Gilberto Santa Rosa, ante la respuesta negativa del Gobierno con respecto a la solicitud, acató la decisión judicial, al igual que sus demás compañeros de trabajo que lo acompañan a cada concierto. El artista ofreció disculpas, agradeció por la atención de las autoridades y dejó claro que esperaba regresar pronto al país cuando todo se hubiera resuelto.

"La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en Festijazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena", se lee en otra parte del comunicado.



Quién es Gilberto Santa Rosa, cantante que no pudo llegar a Colombia por visa de trabajo

Nacido el 21 de agosto de 1962 en San Juan, Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa Cortés es una figura emblemática de la música latina. Conocido como el Caballero de la Salsa, ha conquistado a varias generaciones con su estilo elegante y su voz inconfundible. Su versatilidad lo ha llevado a interpretar con igual maestría salsa, baladas románticas y boleros, construyendo una carrera que mezcla pasión, técnica y respeto por sus raíces musicales. Su presencia en el escenario, siempre marcada por una sobriedad distintiva, refleja no solo su apodo, sino también la profundidad de su compromiso con la música y el público que lo sigue.

El artista iba a llegar a Colombia este fin de semana del Amor y la Amistad para cantar en varios puntos del país, pues aquí cuenta con miles de fanáticos que lo recuerdan por famosas canciones como 'Conteo regresivo', 'Me volvieron a hablar de ella' o 'La agarro bajando'.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO