¿Qué ocurrió con Desafío Siglo XXI? Esto se sabe sobre su regreso a las pantallas de Caracol

El pasado 12 de diciembre, el Desafío Siglo XXI sacudió a los televidentes con un capítulo cargado de tensión, cambios inesperados y un anuncio que marcó un punto de quiebre en la competencia. Lo que parecía una noche más de retos terminó convirtiéndose en el cierre temporal del reality más visto de Caracol Televisión durante este 2025.



El episodio más reciente estuvo marcado por el Desafío Millonario, en el que los equipos Neos y Gamma se enfrentaron por primera vez tras la reconfiguración de los grupos luego de que Alpha bajara bandera.

La prueba exigía coordinación, fuerza y comunicación constante entre los participantes, quienes debían empujar un carro de madera, maniobrar una enorme esfera de acero y completar una serie de tareas físicas contrarreloj.

Tras una competencia reñida, el equipo naranja logró quedarse con la victoria, gracias a una estrategia basada en la comunicación y el liderazgo de sus capitanes, Zambrano y Miryan. El triunfo no solo les permitió asegurar el premio del reto, sino que también desencadenó uno de los momentos más sorpresivos de la noche.



Como parte del poder anunciado por Andrea Serna, se realizó un enroque inesperado que cambió el rumbo del juego, Kevyn dejó de ser capitán de Neos y fue trasladado a Gamma, una decisión que generó sorpresa tanto entre los participantes como entre los seguidores del programa.



¿Cuándo volverá el Desafio Siglo XXI?

Sin embargo, el mayor impacto llegó al final del capítulo, cuando la presentadora Andrea Serna tomó la palabra para hacer un anuncio importante. La conductora informó que este episodio sería el último que se emitiría en 2025, ya que el programa entrará en una pequeña pausa por la temporada decembrina.



“Estamos en época decembrina, así que ha llegado el momento de hacer un pausa en este Desafío. Les deseamos a todos felices fiestas, feliz año y nos vemos en 2026”, expresó Serna, enviando un mensaje especial a los televidentes.

Se confirmó que el Desafío Siglo XXI continuará en 2026, y la fecha exacta de su regreso esta marcada para el martes 13 de enero en su horario habitual, luego del festivo del Día de Reyes. La expectativa queda abierta sobre cómo afectará el enroque a la dinámica de los equipos y cómo se vivirá la gran final del reality más querido por los colombianos.

Durante la pausa del reality, Caracol Televisión emitirá una nueva temporada del querido reality “La Vuelta al Mundo en 80 Risas”, que llegará a la franja de las 8:00 p.m. a partir del 15 de diciembre, ofreciendo contenido humorístico para las noches de fin de año.

Así, el Desafío se despide temporalmente dejando preguntas abiertas, equipos reconfigurados y una competencia que promete intensificarse cuando regrese a la pantalla en el próximo año.

¿Cómo quedaron conformados los equipos con el enroque?

Equipo Neos: Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo y Isa.

Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo y Isa. Equipo Gamma: Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Kevyn.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL