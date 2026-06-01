¿Quién es Priscilla Londoño, la otra colombiana que quedó en el top 10 de Miss Grand 2026?

El certamen Miss Grand International All Stars celebró su primera edición en Bangkok, Tailandia, el 30 de mayo de 2026, con la participación de candidatas que previamente habían tenido experiencia en concursos de belleza internacionales. La final dejó como ganadora a la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, quien avanzó a lo largo de las distintas etapas del concurso hasta obtener la corona.

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El evento reunió a ocho personalidades del mundo del entretenimiento que juzgaron el desenvolvimiento de las candidatas durante dos rondas de competencia preliminar celebradas esta semana en Bangkok, en las que las concursantes desfilaron en las habituales pasarelas de traje de baño y vestido de noche, a las que se sumó un desfile con la cara lavada.

Esta novedad, explicó MGI, busca promover la importancia de valorar la belleza interna y la naturalidad. Además, los organizadores incorporaron durante las preliminares un sistema de votación que mostró en tiempo real las puntuaciones otorgadas por cada miembro del jurado, como ocurría en años anteriores en certámenes como el Miss Universo.



Además de Pulgarín, otra colombiana logró posicionarse entre las finalistas. Se trata de Priscilla Londoño, quien alcanzó el Top 10 de la competencia y acompañó el desempeño destacado de la delegación colombiana en el concurso. Por su parte, la nueva reina, que trabaja como modelo profesional, participó en la última edición de Miss Universo, celebrada el noviembre pasado también en Tailandia, en la que destacó por su pasarela pero no logró avanzar al grupo de cinco finalistas.



¿Cómo fue el desempeño de las dos representantes colombianas?

Desde el inicio del certamen, las dos participantes colombianas participaron en las actividades oficiales organizadas en Bangkok. Estas incluyeron ensayos, presentaciones grupales, sesiones de evaluación y eventos públicos donde las candidatas fueron calificadas por el jurado.



Vanessa Pulgarín ya contaba con experiencia previa en concursos internacionales, tras haber participado en Miss Universo 2025. Esa trayectoria le permitió avanzar de manera constante durante las fases del concurso, hasta ubicarse entre las finalistas principales.

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Por su parte, Priscilla Londoño también tenía experiencia en escenarios internacionales, luego de su participación en Miss Grand International 2022, donde había logrado un puesto dentro del Top 5. En esta nueva edición, su desempeño le permitió llegar al Top 10, consolidándose nuevamente entre las participantes con mejor rendimiento del certamen.



¿Quién es Priscilla Londoño?

Priscilla Londoño es una modelo colombo-estadounidense que en 2022 fue elegida Miss Grand Colombia, título con el que obtuvo el derecho de representar al país en el Miss Grand International de ese año. En ese momento, se conoció que residía principalmente en Estados Unidos, donde desarrollaba su vida personal y profesional, además de estar vinculada al ámbito de la comunicación social y las relaciones públicas.

Durante su participación en el certamen internacional, Londoño también fue presentada como fundadora de un proyecto de moda de trajes de baño y se destacó en las actividades previas a la gala final, especialmente en el desfile de traje típico y en las evaluaciones preliminares. Su participación se enmarcó en una edición con más de 70 concursantes de distintos países, donde representó en Indonesia a Colombia en una de las competencias de belleza más jóvenes del circuito internacional.

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Tras el triunfo de Vanessa Pulgarín, Londoño expresó públicamente su felicitación a la nueva reina. En su mensaje, la describió como una "hermana" y resaltó su disciplina y constancia, señalando que el resultado era fruto del esfuerzo y la perseverancia. "Me siento profundamente feliz por este triunfo, porque más allá de ser un logro personal, es una victoria para Colombia", expresó.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co