Regresan los castigos más temidos al Desafío Siglo XXI: ¿cuáles son y cómo funcionan?

Un nuevo capítulo de El Desafío se robó la atención de los televidentes tras la disputa del reto de beneficio y castigo, marcado por un anuncio que elevó la tensión dentro de la competencia: el regreso de algunos de los castigos más temidos en la historia del programa.



Como es habitual, la presentadora Andrea Serna se dirigió a los participantes de los equipos Gamma y Neos, pero esta vez no fue para entregar buenas noticias. En medio del capítulo, anunció que seis castigos clásicos, recordados por su dureza física y mental, volverían a ponerse en juego, desatando preocupación y expectativa entre los desafiantes.



¿Cuáles son los temidos castigos que regresan?

Caja de arepas

Los participantes deberán preparar 425 arepas mientras cargan una caja sobre su cuerpo.

Reglas:



La caja debe usarse durante toda la preparación de las arepas y solo puede retirarse para descansar, sin tocar ningún objeto.

Está prohibido comer o probar los ingredientes.

Las arepas dañadas no cuentan.

No se pueden usar las manos dentro de la caja; estas deben permanecer siempre visibles.

Tanque de hielo

Cada vez que suene la alarma, todos los integrantes del equipo deberán ingresar, uno por uno, a un tanque con agua helada hasta el cuello y permanecer allí durante un minuto.



Nadie puede ser reemplazado.

El tiempo comienza cuando el agua llega al cuello.

Habrá 10 segundos de preparación entre cada participante.

Corte de cabello

Durante la jornada del castigo, los participantes deberán cortarse el cabello, tanto hombres como mujeres, de acuerdo con las reglas establecidas por la producción.

Ejercicios con sobrepeso

Los hombres cargarán una maleta de 30 kilos y las mujeres una de 20 kilos.



Deberán llevarla durante toda la noche.

Con el peso encima, deberán realizar el ejercicio que indique la ruleta en cada giro.

El robo del siglo

El equipo deberá distribuir todo su dinero en ocho cajas, como lo desee.



En ocho ocasiones, un emisario del equipo rival escogerá una caja, la abrirá frente a todos y se llevará el dinero que contenga.

Tras cada visita, el equipo podrá volver a redistribuir el dinero restante.

Sobre la caneca

Cuatro desafiantes deberán permanecer subidos sobre una caneca sin tocar el suelo.



Cada vez que suene la alarma, tendrán cinco minutos para descansar o rotar posiciones.

Luego de una exigente pista en el Box Amarillo, el equipo Neos se consolidó como el ganador del desafío de beneficio y castigo. Por su parte, Miryam, del equipo Gamma, fue quien se quedó con la moneda millonaria del desafío, un giro clave dentro de la competencia.

Sin embargo, la tensión no terminó ahí, tras girar la ruleta, el castigo que apareció fue el corte de cabello, aunque el equipo tuvo la posibilidad de volver a girarla, con la condición de quedarse obligatoriamente con el segundo castigo que resultara.

Esta opción abrió un intenso debate entre los participantes, ante el temor de enfrentar el castigo del Robo del Siglo, considerado uno de los más estratégicos y controversiales en la historia del programa.

Finalmente, las mujeres del equipo Neos se negaron a cortarse el cabello, luego de la discusión que se generó entre ambos equipos, decidieron quedarse con el castigo. No obstante, en la Casa Verde surgieron inconformidades, pues algunos participantes consideraron que cedieron ante las exigencias de Gamma. Según expresó Sofía, el equipo quedó con la sensación de verse como “débiles manipulables”.

¿Cómo funcionará el castigo del corte de cabello?

De acuerdo con las indicaciones entregadas por Andrea Serna, cada vez que suene la alarma se indicará el género de la persona que deberá asumir el castigo. El equipo elegirá quién lo cumple. Los hombres deberán quedar completamente calvos, mientras que las mujeres deberán cortarse el cabello por encima de las orejas.

La expectativa ahora se centra en cómo impactará este castigo la convivencia, la estrategia y el rendimiento de los equipos en los próximos episodios de El Desafío.

