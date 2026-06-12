Manuel Medrano arranca su gira por Colombia: fechas y ciudades

Manuel Medrano, el cantautor cartagenero que ha conquistado el pop latino con su voz y letras, está listo para dar inicio a su 'Superior Tour' este sábado 13 de junio de 2026. Tras celebrar una década de carrera y el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado precisamente 'Superior', el artista se embarca en un viaje sonoro con el que llegará a las ciudades más importantes más importantes del país.



Todas las fechas de la gira de Manuel Medrano

El Teatro Santander de Bucaramanga ha sido el escenario elegido para dar el primer acorde de esta gira este sábado 13 de junio. A partir de allí, Medrano trazará una ruta por las principales capitales colombianas: se presentará en el Teatro Metropolitano de Medellín el 25 de junio, seguido por una cita en el Teatro Calima de Cali el 3 de julio.

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Uno de los momentos más masivos y especiales de este recorrido tendrá lugar en su ciudad de residencia y en la que el público lo recibe como un artista local: Bogotá, el 18 de julio. En la capital Medrano se sumará al cartel de artistas del legendario Concierto de Conciertos en el Parque Simón Bolívar.

Finalmente, por ahora, la gira cerrará este primer ciclo en el Auditorio Getsemaní de Cartagena el 6 de agosto. Sin embargo, para los fanáticos en otras regiones hay excelentes noticias porque la organización ya ha confirmado que próximamente se anunciarán más fechas, lo que sugiere que el 'Superior Tour' se extenderá por más ciudades del territorio nacional.



En medio de su gira nacional, el artista hará una parada internacional de alto perfil el 20 de julio, cuando estará encargado del show musical de apertura de los Panamericanos Universitarios Lima 2026 en la Arena Monumental de la capital peruana, un este evento subraya su estatus como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional.



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A través de sus historias de Instagram, el cantante cartagenero mostró este viernes 12 de junio que emprendió su camino hacia Bucaramanga desde el Aeropuerto El Dorado. "Esto es realmente emocionante, hace por lo menos 2 o 3 años que no giro por Colombia y siempre eme da una felicidad inmensa girar en mi país", expresó.

Manuel Medrano celebra una década de trayectoria

El álbum 'Superior' es un diálogo directo con las influencias que marcaron la vida del artista, desde el pop de los años ochenta y el funk, hasta las baladas que lo dieron a conocer. Con esta gira, Manuel Medrano celebra no solo el lanzamiento de su cuarto álbum, sino la consolidación de una identidad musical que ya suma diez años de historia.

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En vivo, este repertorio cobrará una nueva dimensión, permitiendo que el público experimente la evolución de Medrano, quien ha logrado explorar nuevas facetas creativas sin perder la esencia auténtica que lo convirtió en un referente de la música en español.

Los asistentes a los conciertos no solo disfrutarán de los nuevos sencillos como 'Superior', 'Cuando Te Beso', 'Mariposas en el Pecho', 'Mucho Más Que Ayer' y 'Serpiente', sino que también podrán corear los clásicos que han definido su primera década de música. Durante 2026, el artista ha trabajado intensamente en expandir la narrativa de este trabajo con lanzamientos audiovisuales, incluyendo versiones en vivo grabadas en el Movistar Arena que sirven de preámbulo para la energía que se vivirá en este tour.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co