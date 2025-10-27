En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Rosalía sorprende con 'Berghain', un tema en alemán, español e inglés

Rosalía sorprende con 'Berghain', un tema en alemán, español e inglés

La cantante española ha generado gran expectativa con su próximo álbum y en el primer sencillo sorprendió con tres idiomas.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de oct, 2025
Rosalía
Rosalía está a punto de lanzar su cuarto álbum -
Foto: AFP

