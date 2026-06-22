Shakira causó furor en el partido Argentina vs. Austria y le envió mensaje a Messi

El partido de este lunes 22 de junio entre las selecciones de Argentina y Austria en medio del Mundial 2026 no solo fue noticia internacional por el nuevo récord de Messi, quien obtuvo el título del máximo goleador en la historia de los mundiales, sino también por la aparición sorpresa de Shakira en las tribunas.

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En medio del encuentro deportivo en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas, Estados Unidos, las tribunas enloquecieron durante dos momentos diferentes cuando la barranquillera, también llamada como 'la reina de los mundiales' apareció en las pantallas acompañada por sus hijos Milan y Sasha.



Así reaccionó el público al ver a Shakira en el partido

Shakira llegó al estadio para presenciar el partido como una seguidora más, aunque ni ella ni sus hijos portaron alguna camiseta alusiva a alguna de las selecciones que se enfrentaban en el campo, el público enloqueció en cuanto el rostro de la cantante se mostró en las pantallas de todo el estadio.

La barranquillera apareció en el primer tiempo, ubicándose en su asiento y luciendo unas grandes gafas oscuras. A su lado se sentaba su hijo mayor, Milan, quien le dio un cariñoso beso en la mejilla a la cantante cuando fueron enfocados por las cámaras.



Después, durante el segundo tiempo, Shakira apareció una vez más en las pantallas del estadio de fútbol, esta vez sin gafas y en medio de sus dos hijos Milan y Sasha. La emoción en las tribunas fue inmediata, argentinos y austriacos gritaron al unísono, como si todos estuvieran celebrando el gol ganador del encuentro.



Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas 🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/ufizyGtz9c — Cambio ♤ (@Caambio_) June 22, 2026

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Muy emocionada por la ovación en el estadio, Shakira saludó a las cámaras y envió besos a los asistentes, causando aún más furor en el público. Locutores de los partidos, de diferentes países, reaccionaron en sus transmisiones en vivo resaltando la aparición de la superestrella mundial en este importante evento.



La admiración de Shakira a Messi

Aunque no se manifestó oficialmente algún apoyo específico en el partido, desde que el Mundial 2026 inició Shakira le ha expresado su apoyo a Messi en diferentes publicaciones. En el primer partido de la Selección Argentina en este mundial, la colombiana posteó una foto del futbolista y escribió: "Magia pura".

En esta ocasión, luego de que Messi se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al anotar los dos goles del encuentro y darle la victoria a su país, una vez más la cantante le dedicó unas palabras de aprecio y admiración al deportista.

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"Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", escribió la colombiana.

Foto: @shakira

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co