Testigo de golpiza a joven en Bogotá durante Halloween da detalles clave: "Lo tiraron al piso"

Testigo de golpiza a joven en Bogotá durante Halloween da detalles clave: "Lo tiraron al piso"

Tras un evento en Chapinero, salió junto con un amigo, y fue interceptado por unos sujetos, quienes lo empezaron a golpear. Jaime Esteban Moreno quedó "totalmente ensangrentado" en el suelo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de nov, 2025
Estudiante universitario murió tras presunta golpiza en Halloween

