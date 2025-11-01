Testigo de golpiza a joven en Bogotá durante Halloween da detalles clave: "Lo tiraron al piso"

Tras la celebración de Halloween, hay consternación en Bogotá y el país por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien recibió una fuerte golpiza luego de salir de una fiesta durante la madrugada del viernes 31 de octubre. El testimonio que dio a las autoridades un amigo del joven, quien tenía 20 años y estudiaba en la Universidad de Los Andes, fue clave para dar con la captura de los tres implicados en el caso.

Moreno Jaramillo estudiaba séptimo semestre de Ingeniería. Tras un evento en un establecimiento comercial ubicado sobre la Avenida Caracas, oriente de Bogotá, salió junto con un amigo y, según la información que han podido recolectar los investigadores, fue interceptado por unos sujetos, quienes lo empezaron a golpear. El hombre que le propinó los golpes, según el testimonio del amigo, "llevaba el rostro pintado de rojo con negro, sin camisa y pantalón negro". Además, iba acompañado de otro joven.

"Le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca, mi amigo del golpe se cae al piso y yo observo que (...) estaba junto con otro muchacho, no recuerdo sus características físicas, y dos mujeres", afirmó el conocido del estudiante fallecido. Una de las mujeres llevaba el pelo corto y un disfraz negro, mientras que la otra tenía un vestido azul. Esta última, de acuerdo con el relato, gritó: “Era él, ese era el de la discoteca”.



El amigo comentó que se metió en la discusión diciendo que no sabía qué había pasado, y que ya se iban a ir. "El de la cara pintada de rojo nos dijo: 'Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar'. Mi amigo Jaime y yo bajamos por la calle 64 hacia la carrera 15, a paso acelerado, y ya llegando a la esquina, pasados unos dos minutos, observo que bajan corriendo el grupo de personas que momentos antes nos había interceptado, añadió.



El sujeto con la cara pintada y su acompañante, según el relato, "le pegaron puños hasta que lo tiraron al piso. Ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando. (...) La chica de disfraz negro solo observaba". Luego de aproximadamente 30 segundos, pararon de golpear al joven y corrieron hacia un Oxxo, mientras que Jaime quedó "totalmente ensangrentado y botaba sangre por la nariz y la boca".

La Policía informó que fueron capturadas tres personas: Juan Carlos Suárez Ortiz, quien era el que tenía la cara pintada de rojo; Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán Y Bertha Parra Torres, quienes serían de nacionalidad venezolana. Faltaría capturar, entonces, a uno de los sujetos involucrados.



Familia de Jaime Esteban Moreno se pronuncia

Por medio de un comunicado, los padres del joven: Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno, se pronunciaron. "Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación", indicaron.

Jaime era el hijo mayor de la casa, y "con su hermano menor eran los más amigos y se tenían el uno al otro". A sus apenas 20 años, era un estudiante destacado de séptimo semestre de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes. "La más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él", añadieron sus padres.

Hacia parte de la selección de ajedrez de la Universidad, como lo fue en su momento del colegio San Bartolomé la Merced, donde curso toda su educación básica y se graduó en el 2022. Adicionalmente, pese a su corta edad, era bilingüe y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia. "Un gran programador apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares", dijo su familia.

"Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destruida le cortaron sus sueños sus planes sus proyectos. No comprendemos como un ser tan especial, perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la Ley", concluyó el comunicado.

