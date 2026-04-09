Recomendaciones para adquirir sus entradas para BTS en Colombia: última oportunidad

El fenómeno global del K-pop está a punto de paralizar nuevamente a Colombia. Tras una preventa frenética que dejó a miles de seguidores con las manos vacías y un sentimiento de "drama" en redes sociales, la cuenta regresiva para la venta general de boletería de BTS ha comenzado. Este viernes 10 de abril, a partir de las 10:00 a. m., la plataforma de Ticketmaster abrirá sus puertas virtuales para que los fans intenten asegurar un lugar en el Estadio El Campín los días 2 y 3 de octubre.

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No es un concierto más; es un evento histórico. El BTS World Tour Arirang marca el regreso triunfal de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios mundiales tras un periodo de pausa en el que varios de sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS no solo es la banda más famosa del género K-pop, sino un motor cultural que ha batido récords de ventas y audiencia en todo el planeta, consolidando una base de fans conocida como ARMY, caracterizada por su lealtad y organización.



En Colombia, el impacto ha sido total. Durante la fase de preventa para miembros de la membresía oficial, se agotaron más de 70.000 entradas en apenas tres horas, lo que demuestra que la demanda supera por mucho la oferta disponible para las dos fechas programadas en Bogotá.



Recomendaciones de experto para la venta del 10 de abril

Para tener éxito en la venta general, donde se aceptarán todos los medios de pago, es vital seguir estos pasos estratégicos recomendados por los expertos y la tiquetera oficial:



Inicie sesión en su cuenta de Ticketmaster minutos antes de las 10:00 a. m.. No espere a estar en la fila para recordar su contraseña. Al dar las 10:00 a. m., el sistema asignará un turno al azar a todos los usuarios conectados. Es fundamental mantener la calma y no refrescar la página, ya que podría perder su lugar. Decisión rápida: Una vez sea su turno, tendrá un margen de 10 a 15 minutos para completar la transacción. Tenga claro de antemano qué localidad desea y cuál es su presupuesto para evitar dudas de último segundo. Recuerde que solo se permite adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción. Tenga en cuenta que al precio de la boleta debe sumarle $8,000 pesos por la emisión de la entrada digital en la aplicación Quentro, la cual es obligatoria para el ingreso.

Precios de las entradas para BTS en Colombia

Los precios para ver a los siete ídolos de k-pop en Bogotá varían según la ubicación en El Campín, incluyendo el servicio:



Localidad Precio Full Sur Baja $300.000 Oriental Norte Baja $300.000 Norte Baja $300.000 Oriental Sur Alta $396.000 Sur Alta $396.000 Oriental Norte Alta $396.000 Norte Alta $396.000 Oriental Alta $588.000 Occidental Alta $661.000 Oriental Baja $961.000 Occidental Baja $1.009.000 VIP $1.081.000 Paquete VIP | Sound Check $2.953.000

Tenga en cuenta que los precios reflejados en esta tabla incluye el costo de la entrada y el cargo por servicio. Incluya, además, los $8.000 por el costo de emisión de tu entrada digital en la app de Quentro. Además, solo se podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción.



Nuevas fechas en Latinoamérica y la petición colombiana

Debido al éxito rotundo, BigHit Music confirmó la apertura de nuevas fechas en otras ciudades del continente para satisfacer el volumen de solicitudes. Las ciudades beneficiadas con conciertos adicionales son:



Lima, Perú: 7 de octubre.

7 de octubre. Santiago, Chile: 14 de octubre.

14 de octubre. Buenos Aires, Argentina: 21 de octubre.

Mientras tanto, en Colombia, el ARMY no se ha quedado de brazos cruzados. Ante la rapidez con la que se esfumaron las entradas de preventa, los fans han iniciado una recolección de firmas a través de Change.org para solicitar a los organizadores una tercera fecha en Bogotá, argumentando que la comunidad local es una de las más vibrantes y activas de la región.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co