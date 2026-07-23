Vea 'Mala de profesión', la nueva canción póstuma que Yeison Jiménez soñaba lanzar

La voz de Yeison Jiménez vuelve a escucharse con el estreno de 'Mala de profesión', el primer sencillo inédito que su equipo de trabajo publica de manera individual desde la muerte del cantante, ocurrida en enero de 2026. El lanzamiento, realizado este 23 de julio, busca cumplir uno de los deseos que el artista expresó en vida: compartir una canción en la que había depositado grandes expectativas y que, según quienes trabajaron con él, imaginaba como uno de sus próximos éxitos.

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La producción llega meses después de que se publicaran las colaboraciones póstumas 'Dime que sí', junto al productor Georgy Parra, y 'Con el corazón', con Maluma. En esta ocasión, el protagonismo es completamente de Yeison Jiménez, quien dejó el tema grabado antes de su fallecimiento.

El último audio que envió sobre la canción

Previo al estreno, el productor Danny on the Beat compartió el último mensaje de voz que recibió del cantante relacionado con 'Mala de profesión', revelando el entusiasmo con el que Yeison hablaba del proyecto.



"Quiero contarles que hay una canción que Yeison Jiménez tenía mucho en su mente y le gustaba mucho. Es una canción que a él lo tenía loco, que sabía que iba a ser un éxito y, de hecho, la empezó a probar en algunos conciertos", relató el productor.



En el audio enviado por WhatsApp, el artista también compartía ideas sobre la producción del tema.

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"El coro de esta canción es muy pegajosa, yo me imaginaba un solo de trompeta para-ra-ra-ra".Danny también recordó que Yeison insistía en grabarla cuanto antes.

"Cómo está de tiempo, necesito hacer esta canción urgente pa' lanzarla en diciembre".Según el productor, ese mismo día ambos se reunieron en el estudio y, a diferencia de otras sesiones, el cantante tenía completamente definida la propuesta musical.

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"Nos reunimos en el estudio, yo escuché las ideas de Yeison e influyó mucho en la producción porque tenía muy clara la canción en su mente", explicó.

Un lanzamiento para continuar su legado

El equipo del artista aseguró que 'Mala de profesión' ocupaba un lugar especial entre las composiciones de Yeison Jiménez y que su publicación responde al deseo que él manifestó antes de morir.

"Yeison le tenía un cariño muy especial a esta canción. Hablaba de ella con ilusión, soñaba con verla convertirse en otro de sus éxitos y se veía cantándola junto a ustedes", señaló el equipo al anunciar el estreno.

También explicaron que el video oficial fue desarrollado como un homenaje al cantante.

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"Hoy volvemos a escuchar a Yeison de una manera muy especial. 'Mala de Profesión' es una canción que él dejó lista y soñó compartir con todos ustedes. Hoy, su familia y su equipo hacen realidad ese deseo".

Agregaron que "cada detalle del video fue creado con respeto y mucho amor. La tecnología fue una herramienta para acompañar este homenaje, siempre con la autorización de su familia y pensando en honrar su memoria".

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Letra de la canción Mala de Profesión

¡Ay, amasita! Yo sí soy muy pendejo, ¿A mí qué me pasó? Me miro en el espejo, Y solo veo un huevón Yo, que en la vida había sufrido por placeres, Yo, que era el rey de la parranda y las mujeres Hasta que me pasó.

Pensé que a estas alturas me las sabía todas, Te vi tan inocente, tan fresa y a la moda. El que la viera tan santita y tan callada, Podía apostar que esa mujer no hacía nada Y eso pensaba yo.

El diablo la ve y se esconde, La reina de la mentira Le gusta jugar con hombres, Pobre el que tenga en la mira El diablo la ve y se esconde, Tan bella y sin corazón Un alma sin sentimientos, Es mala de profesión.

¡Yeison Jiménez! Con el corazón, mi amor Dímelo Dani... ¡Ay, ay, ay!.

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Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras, Como no sé perder, me duele esta derrota. Yo, que en la vida había sufrido por placeres, Yo, que era el rey de la parranda y las mujeres Hasta que me pasó.

El diablo la ve y se esconde, La reina de la mentira Le gusta jugar con hombres, Pobre el que tenga en la mira El diablo la ve y se esconde, Tan bella y sin corazón Un alma sin sentimientos, Es mala de profesión.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co