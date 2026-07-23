En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARANCELES COLOMBIA
MARÍA CAMILA POTOSÍ
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
YO ME LLAMO
VENEZUELA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Aria Vega lanza 'TOTOTO (+4)': así suena la nueva canción de la barranquillera

Aria Vega lanza 'TOTOTO (+4)': así suena la nueva canción de la barranquillera

La cantante barranquillera ya lanzó por medio de todas sus plataformas digitales su más reciente sencillo 'TOTOTO (+4)', bajo el concepto de otros éxitos con el Costeñita Core.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de jul, 2026
Comparta en:
Aria Vega debutó en Estados Unidos con concierto agotado en Miami
Aria Vega debutó con esta canción en Estados Unidos. -
Cortesía

La cantante barranquillera Aria Vega realizó su primer concierto en Estados Unidos con una presentación en el escenario ZeyZey, en la ciudad de Miami, donde presentó su más reciente sencillo 'TOTOTO (+4)', "un himno de alta energía impulsado por ritmos afrocaribeños, percusión contagiosa y confianza sin filtros". La artista, nacida en Barranquilla y conocida entre sus seguidores como "La Nena de Quilla", presentó con este debut la identidad musical que ha venido desarrollando en anteriores éxitos con el concepto de 'Costeñita Core'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La cantante es también conocida por el impacto de canciones como 'Chévere', 'Cule poco', 'Ay Mama' y 'Agua E' Panela', piezas que cambiaron su proyección internacional. De hecho, en este primer evento realizado en Estados Unidos, se agotaron las entradas antes del evento, con "la energía inconfundible que ha convertido a Aria en una de las nuevas voces de la música latina con mayor crecimiento". El espectáculo hizo parte de una semana importante para la cantante, ya que coincidió con el estreno de su más reciente sencillo, ‘TOTOTO (+4)’.

Así suena 'TOTOTO (+4)’, el nuevo sencillo de Aria Vega

La cantante presentó por medio de sus plataformas digitales que 'TOTOTO (+4)' ya se encuentra disponible. La canción llegó acompañada de un video oficial que incluye una coreografía diseñada para que el público la replique en redes sociales. Según la información entregada por su equipo, esa dinámica ha permitido que el baile acumule más de 100.000 publicaciones en TikTok.

Últimas Noticias

Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
ENTRETENIMIENTO

Karol G tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: lista de artistas homenajeados

Clovis y Shakira
ENTRETENIMIENTO

Clovis Nienow, presentador al que Shakira "le coqueteó", fue a verla en uno de sus conciertos

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barranquilla

Estados Unidos

Miami

Publicidad

Publicidad

Publicidad