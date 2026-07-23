Aria Vega lanza 'TOTOTO (+4)': así suena la nueva canción de la barranquillera

La cantante barranquillera Aria Vega realizó su primer concierto en Estados Unidos con una presentación en el escenario ZeyZey, en la ciudad de Miami, donde presentó su más reciente sencillo 'TOTOTO (+4)', "un himno de alta energía impulsado por ritmos afrocaribeños, percusión contagiosa y confianza sin filtros". La artista, nacida en Barranquilla y conocida entre sus seguidores como "La Nena de Quilla", presentó con este debut la identidad musical que ha venido desarrollando en anteriores éxitos con el concepto de 'Costeñita Core'.

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La cantante es también conocida por el impacto de canciones como 'Chévere', 'Cule poco', 'Ay Mama' y 'Agua E' Panela', piezas que cambiaron su proyección internacional. De hecho, en este primer evento realizado en Estados Unidos, se agotaron las entradas antes del evento, con "la energía inconfundible que ha convertido a Aria en una de las nuevas voces de la música latina con mayor crecimiento". El espectáculo hizo parte de una semana importante para la cantante, ya que coincidió con el estreno de su más reciente sencillo, ‘TOTOTO (+4)’.



Así suena 'TOTOTO (+4)’, el nuevo sencillo de Aria Vega

La cantante presentó por medio de sus plataformas digitales que 'TOTOTO (+4)' ya se encuentra disponible. La canción llegó acompañada de un video oficial que incluye una coreografía diseñada para que el público la replique en redes sociales. Según la información entregada por su equipo, esa dinámica ha permitido que el baile acumule más de 100.000 publicaciones en TikTok.