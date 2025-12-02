VIDEO | Esta fue la reacción de Kathe del Desafío Siglo XXI al enterarse de que estaría embarazada

Kathe, una joven participante del Desafío Siglo XXI, se encontraba compartiendo un desayuno con su compañera Sofía luego de que el equipo hubiera obtenido pescado como premio por su desempeño en la prueba anterior. Sin embargo, la joven manifestó que no tenía apetito y que sentía fuertes náuseas desde temprano.

Sofía, entre risas, le dijo que esos eran "síntomas de embarazo", una frase que inicialmente fue tomada como una broma más dentro de la convivencia. No obstante, la conversación se tornó seria cuando Kathe confesó que llevaba varios días esperando su periodo y que ese retraso empezaba a preocuparla.

Minutos después, la producción del programa hizo llegar una prueba de embarazo a la casa. Kathe entró al baño con evidente nerviosismo. Antes de cerrar la puerta, expresó que temblaba y que no sabía cómo enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Fueron segundos de silencio para sus compañeros, que aguardaban afuera con expectativa.



Esta fue la reacción de Kathe al enterarse de que estaba embarazada

Con la voz entrecortada, salió del baño y sostuvo la prueba frente a Sofía, Kevyn y Roldán. El resultado era positivo. Al principio sus compañeros no le creyeron, pero al ver la prueba y comprobar las instrucciones todos vieron que, efectivamente, la mujer estaba embarazada. "Estoy en shock, todavía no me lo creo. Tengo el corazón a mil", dijo la participante cuando sus compañeros le preguntaron cómo se sentía.



Entonces Andrea Serna llamó a las casas para actualizar a los participantes. "Desafiantes, tengo una noticia muy especial para compartir con ustedes. En este lugar en el que se respira fuerza, resistencia, supervivencia, superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse esto sería la primera vez en la historia del Desafío. Al parecer, un jugadora está esperando un bebé".



Frente a las cámaras, la joven explicó que la sospecha surgió por el retraso menstrual y por el malestar de esa mañana. Dijo que nunca imaginó sentirse así dentro de la competencia y que no sabía cómo asimilar la noticia. "Imagínate esta sorpresa, esta noticia tan enorme. Mi sospecha fue porque tenía un retraso. Esta mañana me desperté con ganas de vomitar, no me apetecía el pescado. Entonces ella me dijo molestando 'Ay, eso está embarazada'".



Kathe debe salir de la competencia a realizarse exámenes más profundos

Andrea Serna aclaró que la prueba casera no era un diagnóstico definitivo y que, por razones médicas, Kathe debía salir temporalmente de la ciudadela para realizarse exámenes de sangre y una valoración clínica completa. La producción tomó la decisión de retirarla de inmediato para evitar cualquier riesgo.

Mientras Kathe se dirigía al chequeo médico, la dinámica del juego se alteró. Por primera vez en la etapa de parejas, Neos solo pudo enviar a una dupla a la prueba del ciclo. Kevyn y Sofía asumieron la representación del equipo, mientras Roldán se quedó en la casa, a la espera de noticias sobre la salud de su compañera.

Por ahora, el futuro de Kathe en el programa depende totalmente del resultado de los exámenes médicos. Si se confirma el embarazo, la producción deberá definir su continuidad, teniendo en cuenta las exigencias físicas del formato. Además, existiría un impacto directo en la competencia de parejas, ya que Roldán también podría quedar fuera del juego.

En capítulos anteriores, la producción ya había aplicado esta norma en casos de lesiones. Participantes como Mencho y Lina tuvieron que abandonar la competencia junto a sus respectivas parejas tras sufrir afectaciones físicas que les impidieron continuar. Sobre este punto, Andrea Serna había sido enfática en una explicación previa: cuando una persona queda fuera por razones médicas, su pareja debe abandonar el juego de forma automática, sin pasar por el cubo de eliminación.



Reacción del novio de Kathe ante su posible embarazo

Una de las primeras respuestas externas vino por parte de Nicolás Acevedo, pareja sentimental de Kathe desde hace varios años. El joven se manifestó a través de sus historias en Instagram, donde compartió fragmentos de los videos publicados por Caracol Televisión sobre el tema.

Junto a las imágenes, escribió un breve mensaje acompañado de emoticones de sorpresa: "¿Qué son estas sorpresas?", sin agregar mayores detalles sobre su reacción. Acevedo, quien divide su residencia entre Medellín y Puerto Boyacá, ha mantenido un perfil bajo frente a los medios de comunicación y su relación con la participante se ha caracterizado por la discreción, ya que ambos han preferido no exponer con frecuencia aspectos de su vida personal, más allá de algunas publicaciones ocasionales en redes sociales.

Antes de ingresar al programa, Kathe había contado en una entrevista con la producción que llevaba cerca de tres años de relación con su novio y que, incluso, habían hablado sobre planes de matrimonio. En esa conversación no hizo referencia a proyectos de maternidad a corto plazo. Sin embargo, dentro del reality, la posible noticia del embarazo fue recibida por la joven con emoción, de acuerdo con lo que se pudo observar en pantalla.

