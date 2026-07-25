Karol G regaló luna de miel a una pareja durante su primer concierto del Tropitour

La primera fecha de la gira “Viajando por el Mundo, Tropitour” de Karol G dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Durante su presentación en el estadio Soldier Field de Chicago, la cantante colombiana sorprendió a una pareja de recién casados al regalarles su luna de miel y entradas para uno de sus próximos conciertos en Europa.



Recién casados recibieron un viaje a París gracias a Karol G

El momento ocurrió la noche del 24 de julio, en medio del espectáculo con el que la artista dio inicio oficial a su nueva gira internacional. Mientras interactuaba con el público, Karol G observó una pancarta sostenida por una pareja ubicada entre los asistentes. En el mensaje se podía leer que acababan de casarse y que deseaban asistir a otro concierto de la cantante como parte de su luna de miel. La situación llamó la atención de la artista, quien decidió acercarse para conversar con los dos seguidores. Tras leer el mensaje, le preguntó a la novia cuál sería el destino ideal para celebrar su matrimonio: "Yo supongo que, si es una luna de miel, vamos a darle un viaje a un lugar que se sienta como el concierto y la luna de miel. Mami, ¿cuál sería tu lugar soñado para esa luna de miel?".

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La mujer respondió que soñaba con viajar a París, una ciudad incluida dentro de las fechas programadas del Tropitour. Fue entonces cuando Karol G anunció frente a miles de asistentes que les regalaría el viaje. Además, confirmó que recibirían entradas VIP para asistir a su concierto previsto en la capital francesa en julio de 2027, junto con los gastos relacionados con el desplazamiento. La noticia provocó una ovación inmediata entre el público presente en el estadio.

"Nos vamos de luna de miel para París y a ver el show de Karol G. Felicidades. ¡Que se escuche el aplauso para esta pareja!", expresó la bichota. Según los videos compartidos posteriormente en redes sociales, la cantante pidió a integrantes de su equipo que tomaran contacto con la pareja para coordinar los detalles logísticos del viaje. El momento quedó registrado por varios asistentes y comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios pocas horas después de finalizar el concierto.



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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL