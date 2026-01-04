Adiós a las vacaciones en colegios públicos de Bogotá: confirman fecha de regreso a clases

La Secretaría de Educación del Distrito definió oficialmente el calendario académico que regirá en los colegios públicos de Bogotá durante 2026 para las instituciones de educación preescolar, básica y media. La resolución establece cuándo regresan los estudiantes a las aulas, hasta qué fecha habrá clases, cuáles serán los periodos de vacaciones y en qué momentos se desarrollarán las semanas institucionales para docentes y directivos, con el objetivo de organizar el servicio educativo y ofrecer certidumbre a estudiantes, familias, docentes y directivos.



Confirman cuándo volverán las clases a colegios públicos de Bogotá

Según lo establecido, las clases para los estudiantes comenzarán el lunes 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre del mismo año. En total, el calendario contempla cuarenta semanas lectivas, distribuidas en dos semestres académicos, tal como lo exigen las normas nacionales que regulan la educación en Colombia.

El primer semestre se desarrollará entre el 26 de enero y el 21 de junio de 2026, mientras que el segundo irá desde el 6 de julio hasta el 29 de noviembre. Entre ambos periodos habrá un receso de mitad de año que permitirá a los estudiantes y a las comunidades educativas hacer una pausa antes de retomar las actividades académicas del segundo semestre.



Vacaciones para estudiantes

Para los estudiantes, se contemplan doce semanas de receso escolar, repartidas en varios momentos del año:



Del 13 al 25 de enero de 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (Semana Santa)

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (semana de receso nacional)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027

Estos periodos coinciden con días festivos establecidos por ley, incluyendo la semana previa a la conmemoración del Día del Descubrimiento de América, requisito establecido por el Decreto 1075 de 2015.



Vacaciones para docentes

Para los directivos docentes y docentes, se establecen siete semanas de vacaciones distribuidas así:



Del 22 de junio al 5 de julio de 2026 (dos semanas)

Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (cinco semanas)

Durante las vacaciones de fin de año, los estudiantes pueden dedicar tiempo a actividades familiares, recreativas o culturales, mientras que los docentes utilizan parte de ese periodo para planear estrategias pedagógicas para el nuevo ciclo lectivo. La Secretaría de Educación reiteró que la distribución de las semanas busca promover una educación de calidad, en la que el aprendizaje se combine con el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del sistema educativo distrital.



Semanas institucionales para docentes

Además de las semanas destinadas exclusivamente a la interacción pedagógica con estudiantes, el calendario también contempla cinco semanas para desarrollo institucional. Estas semanas están orientadas a actividades de planeación, seguimiento de proyectos educativos, revisión del plan de estudios, actualización docente, evaluación de procesos y coordinación con otras entidades. Las semanas institucionales se llevarán a cabo en las siguientes fechas:



Del 13 al 18 de enero de 2026

Del 19 al 25 de enero de 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026

Del 5 al 11 de octubre de 2026

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026

Las dos primeras semanas, programadas en enero, tendrán otro enfoque: allí se realizará la valoración pedagógica del año anterior y la planeación de estrategias para el inicio del nuevo periodo académico, trabajo que incluye acciones relacionadas con educación inicial, cierre de brechas educativas, convivencia escolar, proyectos de vida, entre otros lineamientos que la SED enviará a los colegios.

