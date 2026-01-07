Adiós a vacaciones para estudiantes de la Universidad Nacional: cuándo vuelven a clases en 2026

Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia deben prepararse pronto para regresar a las aulas de clases, ya que el calendario académico 2026 estableció las fechas clave para inscripción, inicio y finalización de clases, exámenes de admisión, reportes de calificaciones y ceremonias de grado de la universidad. La normativa compartida por la institución fija las fechas de actividades académicas y administrativas para todos los programas de pregrado y posgrado de la institución.
La institución, reconocida por su amplia oferta de programas de pregrado y posgrado con alta calidad acreditada, se mantiene entre las mejores universidades de América Latina según el ranking Times Higher Education (THE), que incluye indicadores de reputación académica, producción científica, citaciones, colaboración internacional y relación con la industria para evaluar el desempeño de instituciones de educación superior.
De hecho, la Universidad Nacional ofrece 94 programas de pregrado, de los cuales el 83% cuenta con acreditación de alta calidad, y 329 programas de posgrado, incluyendo 56 doctorados, 152 maestrías, 83 especializaciones y 38 especialidades médicas, de los cuales el 26% están acreditados en el país, siendo la institución con mayor número de maestrías y doctorados en Colombia.
Calendario académico 2026 de la Universidad Nacional
La Universidad Nacional de Colombia emitió la Resolución 1231 de 2025, mediante la cual se establece el calendario académico para los periodos 2026. La normativa, expedida por el Rector encargado en cumplimiento de la delegación del Consejo Superior Universitario, regirá para todas las sedes y sedes de presencia nacional de la institución y establece cuándo retoman clases los estudiantes para el primer y segundo semestre de 2026.
Fechas 2026-1
|Actividad
|Fecha
|Inscripción de asignaturas
|Hasta 31 de enero
|Inicio de clases
|2 de febrero
|Semana Santa
|30 de marzo al 3 de abril
|Examen de admisión Pregrado
|26 de abril
|Examen de admisión Posgrado
|22 de mayo
|Finalización de clases
|30 de mayo
|Reporte de calificaciones al SIA
|Hasta las 8:00 p.m. del 9 de junio
Entre el primer y segundo periodo se habilita un periodo intersemestral opcional, del 22 de junio al 24 de julio, disponible solo para las sedes con recursos suficientes para ofertar asignaturas.
Fechas 2026-2
El segundo período académico de 2026 queda definido de la siguiente manera:
|Actividad
|Fecha
|Inscripción de asignaturas
|Hasta 1 de agosto
|Inicio de clases
|3 de agosto
|Semana Universitaria
|21 al 25 de septiembre
|Examen de admisión Pregrado
|20 de septiembre
|Examen de admisión Posgrado
|16 de octubre
|Finalización de clases
|28 de noviembre
|Reporte de calificaciones al SIA
|Hasta las 8:00 p.m. del 9 de diciembre
Para programas de posgrado, como tesis de doctorado y maestría, la resolución permite que las calificaciones se ajusten hasta la fecha de finalización de clases del siguiente periodo académico, sujeto a evaluación de jurados o revisores. Cualquier modificación posterior requiere la autorización del Consejo de Facultad correspondiente.
Ceremonias de grado 2026
En cuanto a las ceremonias de grado, la Universidad Nacional establece dos periodos para 2026:
|Ceremonia
|Inscripción de candidatos
|Fecha de grado
|Primera
|9 al 24 de febrero
|13 al 24 de abril
|Segunda
|22 de junio al 7 de julio
|24 de agosto al 4 de septiembre
El calendario académico 2026 se complementa con directrices que permiten ajustes para programas de más de 16 semanas y asignaturas del área de la salud que superen 20 semanas, garantizando la flexibilidad necesaria para todas las sedes y facultades.
Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede
Sede Bogotá
- Administración de Empresas
- Antropología
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Biología
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Cine y Televisión
- Contaduría Pública
- Derecho
- Diseño Gráfico
- Diseño Industrial
- Economía
- Enfermería
- Español y Filología Clásica
- Estadística
- Farmacia
- Filología e Idiomas: Alemán
- Filología e Idiomas: Francés
- Filología e Idiomas: Inglés
- Filosofía
- Física
- Fisioterapia
- Geografía
- Geología
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas y Computación
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Química
- Lingüística
- Nutrición y Dietética
- Matemáticas
- Medicina
- Medicina Veterinaria
- Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)
- Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo)
- Odontología
- Psicología
- Química
- Sociología
- Trabajo Social
- Zootecnia
Sede La Paz
- Biología
- Estadística
- Geografía
- Gestión Cultural y Comunicativa
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Mecatrónica
Sede Manizales
- Administración de Empresas (Diurno)
- Administración de Empresas (Nocturno)
- Administración de Sistemas Informáticos
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Estadística
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
- Matemáticas
Sede Medellín
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Construcción
- Economía
- Estadística
- Historia
- Ingeniería Administrativa
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Control
- Ingeniería de Minas y Metalurgia
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeniería de Sistemas e Informática
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
- Matemáticas
- Química
- Zootecnia
Sede Palmira
- Administración de Empresas
- Diseño Industrial
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA
- Administración de Empresas - Sede Bogotá
- Administración de Empresas (Diurno) - Sede Manizales
- Administración de Empresas - Sede Palmira
- Administración de Sistemas Informáticos - Sede Manizales
- Antropología - Sede Bogotá
- Arquitectura - Sede Bogotá
- Arquitectura - Sede Medellín
- Artes Plásticas - Sede Bogotá
- Biología - Sede Bogotá
- Ciencia Política - Sede Bogotá
- Ciencia Política - Sede Medellín
- Ciencias de la Computación - Sede Manizales
- Cine y Televisión - Sede Bogotá
- Construcción - Sede Medellín
- Contaduría Pública - Sede Bogotá
- Derecho - Sede Bogotá
- Diseño Gráfico - Sede Bogotá
- Diseño Industrial - Sede Bogotá
- Economía - Sede Bogotá
- Economía - Sede Medellín
- Enfermería - Sede Bogotá
- Estadística - Sede Bogotá
- Estadística - Sede Medellín
- Farmacia - Sede Bogotá
- Filología e Idiomas: Inglés - Sede Bogotá
- Física - Sede Bogotá
- Fisioterapia - Sede Bogotá
- Geografía - Sede Bogotá
- Geología - Sede Bogotá
- Ingeniería Administrativa - Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola - Sede Bogotá
- Ingeniería Agrícola - Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola - Sede Palmira
- Ingeniería Agroindustrial - Sede Palmira
- Ingeniería Agronómica - Sede Bogotá
- Ingeniería Agronómica - Sede Medellín
- Ingeniería Agronómica - Sede Palmira
- Ingeniería Ambiental - Sede Medellín
- Ingeniería Ambiental - Sede Palmira
- Ingeniería Biológica - Sede Medellín
- Ingeniería Civil - Sede Bogotá
- Ingeniería Civil - Sede Manizales
- Ingeniería Civil - Sede Medellín
- Ingeniería de Control - Sede Medellín
- Ingeniería de Minas y Metalurgia - Sede Medellín
- Ingeniería de Petróleos - Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas e Informática - Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas y Computación - Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica - Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica - Sede Manizales
- Ingeniería Eléctrica - Sede Medellín
- Ingeniería Electrónica - Sede Bogotá
- Ingeniería Electrónica - Sede Manizales
- Ingeniería Física - Sede Manizales
- Ingeniería Física - Sede Medellín
- Ingeniería Forestal - Sede Medellín
- Ingeniería Geológica - Sede Medellín
- Ingeniería Industrial - Sede Bogotá
- Ingeniería Industrial - Sede Manizales
- Ingeniería Industrial - Sede Medellín
- Ingeniería Mecánica - Sede Bogotá
- Ingeniería Mecánica - Sede Medellín
- Ingeniería Mecatrónica - Sede Bogotá
- Ingeniería Química - Sede Bogotá
- Ingeniería Química - Sede Manizales
- Ingeniería Química - Sede Medellín
- Lingüística - Sede Bogotá
- Matemáticas - Sede Bogotá
- Matemáticas - Sede Manizales
- Matemáticas - Sede Medellín
- Medicina - Sede Bogotá
- Medicina Veterinaria - Sede Bogotá
- Nutrición y Dietética - Sede Bogotá
- Odontología - Sede Bogotá
- Psicología - Sede Bogotá
- Química - Sede Bogotá
- Trabajo Social - Sede Bogotá
- Zootecnia - Sede Palmira
