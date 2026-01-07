Adiós a vacaciones para estudiantes de la Universidad Nacional: cuándo vuelven a clases en 2026

Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia deben prepararse pronto para regresar a las aulas de clases, ya que el calendario académico 2026 estableció las fechas clave para inscripción, inicio y finalización de clases, exámenes de admisión, reportes de calificaciones y ceremonias de grado de la universidad. La normativa compartida por la institución fija las fechas de actividades académicas y administrativas para todos los programas de pregrado y posgrado de la institución.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La institución, reconocida por su amplia oferta de programas de pregrado y posgrado con alta calidad acreditada, se mantiene entre las mejores universidades de América Latina según el ranking Times Higher Education (THE), que incluye indicadores de reputación académica, producción científica, citaciones, colaboración internacional y relación con la industria para evaluar el desempeño de instituciones de educación superior.

De hecho, la Universidad Nacional ofrece 94 programas de pregrado, de los cuales el 83% cuenta con acreditación de alta calidad, y 329 programas de posgrado, incluyendo 56 doctorados, 152 maestrías, 83 especializaciones y 38 especialidades médicas, de los cuales el 26% están acreditados en el país, siendo la institución con mayor número de maestrías y doctorados en Colombia.



Calendario académico 2026 de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia emitió la Resolución 1231 de 2025, mediante la cual se establece el calendario académico para los periodos 2026. La normativa, expedida por el Rector encargado en cumplimiento de la delegación del Consejo Superior Universitario, regirá para todas las sedes y sedes de presencia nacional de la institución y establece cuándo retoman clases los estudiantes para el primer y segundo semestre de 2026.



Fechas 2026-1

Actividad Fecha Inscripción de asignaturas Hasta 31 de enero Inicio de clases 2 de febrero Semana Santa 30 de marzo al 3 de abril Examen de admisión Pregrado 26 de abril Examen de admisión Posgrado 22 de mayo Finalización de clases 30 de mayo Reporte de calificaciones al SIA Hasta las 8:00 p.m. del 9 de junio

Entre el primer y segundo periodo se habilita un periodo intersemestral opcional, del 22 de junio al 24 de julio, disponible solo para las sedes con recursos suficientes para ofertar asignaturas.



Fechas 2026-2

El segundo período académico de 2026 queda definido de la siguiente manera:



Actividad Fecha Inscripción de asignaturas Hasta 1 de agosto Inicio de clases 3 de agosto Semana Universitaria 21 al 25 de septiembre Examen de admisión Pregrado 20 de septiembre Examen de admisión Posgrado 16 de octubre Finalización de clases 28 de noviembre Reporte de calificaciones al SIA Hasta las 8:00 p.m. del 9 de diciembre

Para programas de posgrado, como tesis de doctorado y maestría, la resolución permite que las calificaciones se ajusten hasta la fecha de finalización de clases del siguiente periodo académico, sujeto a evaluación de jurados o revisores. Cualquier modificación posterior requiere la autorización del Consejo de Facultad correspondiente.



Ceremonias de grado 2026

En cuanto a las ceremonias de grado, la Universidad Nacional establece dos periodos para 2026:



Ceremonia Inscripción de candidatos Fecha de grado Primera 9 al 24 de febrero 13 al 24 de abril Segunda 22 de junio al 7 de julio 24 de agosto al 4 de septiembre

El calendario académico 2026 se complementa con directrices que permiten ajustes para programas de más de 16 semanas y asignaturas del área de la salud que superen 20 semanas, garantizando la flexibilidad necesaria para todas las sedes y facultades.



Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede

Sede Bogotá

Administración de Empresas

Antropología

Arquitectura

Artes Plásticas

Biología

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Cine y Televisión

Contaduría Pública

Derecho

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Economía

Enfermería

Español y Filología Clásica

Estadística

Farmacia

Filología e Idiomas: Alemán

Filología e Idiomas: Francés

Filología e Idiomas: Inglés

Filosofía

Física

Fisioterapia

Geografía

Geología

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Química

Lingüística

Nutrición y Dietética

Matemáticas

Medicina

Medicina Veterinaria

Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)

Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo)

Odontología

Psicología

Química

Sociología

Trabajo Social

Zootecnia

Sede La Paz

Biología

Estadística

Geografía

Gestión Cultural y Comunicativa

Ingeniería Biológica

Ingeniería Mecatrónica

Sede Manizales

Administración de Empresas (Diurno)

Administración de Empresas (Nocturno)

Administración de Sistemas Informáticos

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Estadística

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Física

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Matemáticas

Sede Medellín

Arquitectura

Artes Plásticas

Ciencia Política

Ciencias de la Computación

Construcción

Economía

Estadística

Historia

Ingeniería Administrativa

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biológica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Control

Ingeniería de Minas y Metalurgia

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Física

Ingeniería Forestal

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Matemáticas

Química

Zootecnia

Sede Palmira

Administración de Empresas

Diseño Industrial

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Ambiental

Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA

Administración de Empresas - Sede Bogotá

Administración de Empresas (Diurno) - Sede Manizales

Administración de Empresas - Sede Palmira

Administración de Sistemas Informáticos - Sede Manizales

Antropología - Sede Bogotá

Arquitectura - Sede Bogotá

Arquitectura - Sede Medellín

Artes Plásticas - Sede Bogotá

Biología - Sede Bogotá

Ciencia Política - Sede Bogotá

Ciencia Política - Sede Medellín

Ciencias de la Computación - Sede Manizales

Cine y Televisión - Sede Bogotá

Construcción - Sede Medellín

Contaduría Pública - Sede Bogotá

Derecho - Sede Bogotá

Diseño Gráfico - Sede Bogotá

Diseño Industrial - Sede Bogotá

Economía - Sede Bogotá

Economía - Sede Medellín

Enfermería - Sede Bogotá

Estadística - Sede Bogotá

Estadística - Sede Medellín

Farmacia - Sede Bogotá

Filología e Idiomas: Inglés - Sede Bogotá

Física - Sede Bogotá

Fisioterapia - Sede Bogotá

Geografía - Sede Bogotá

Geología - Sede Bogotá

Ingeniería Administrativa - Sede Medellín

Ingeniería Agrícola - Sede Bogotá

Ingeniería Agrícola - Sede Medellín

Ingeniería Agrícola - Sede Palmira

Ingeniería Agroindustrial - Sede Palmira

Ingeniería Agronómica - Sede Bogotá

Ingeniería Agronómica - Sede Medellín

Ingeniería Agronómica - Sede Palmira

Ingeniería Ambiental - Sede Medellín

Ingeniería Ambiental - Sede Palmira

Ingeniería Biológica - Sede Medellín

Ingeniería Civil - Sede Bogotá

Ingeniería Civil - Sede Manizales

Ingeniería Civil - Sede Medellín

Ingeniería de Control - Sede Medellín

Ingeniería de Minas y Metalurgia - Sede Medellín

Ingeniería de Petróleos - Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas e Informática - Sede Medellín

Ingeniería de Sistemas y Computación - Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica - Sede Bogotá

Ingeniería Eléctrica - Sede Manizales

Ingeniería Eléctrica - Sede Medellín

Ingeniería Electrónica - Sede Bogotá

Ingeniería Electrónica - Sede Manizales

Ingeniería Física - Sede Manizales

Ingeniería Física - Sede Medellín

Ingeniería Forestal - Sede Medellín

Ingeniería Geológica - Sede Medellín

Ingeniería Industrial - Sede Bogotá

Ingeniería Industrial - Sede Manizales

Ingeniería Industrial - Sede Medellín

Ingeniería Mecánica - Sede Bogotá

Ingeniería Mecánica - Sede Medellín

Ingeniería Mecatrónica - Sede Bogotá

Ingeniería Química - Sede Bogotá

Ingeniería Química - Sede Manizales

Ingeniería Química - Sede Medellín

Lingüística - Sede Bogotá

Matemáticas - Sede Bogotá

Matemáticas - Sede Manizales

Matemáticas - Sede Medellín

Medicina - Sede Bogotá

Medicina Veterinaria - Sede Bogotá

Nutrición y Dietética - Sede Bogotá

Odontología - Sede Bogotá

Psicología - Sede Bogotá

Química - Sede Bogotá

Trabajo Social - Sede Bogotá

Zootecnia - Sede Palmira

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co