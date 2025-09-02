Publicidad

Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Asteroide del tamaño de una casa pasará cerca de la Tierra este 2 de septiembre: ¿se podrá ver?

Asteroide del tamaño de una casa pasará cerca de la Tierra este 2 de septiembre: ¿se podrá ver?

Según la NASA, la velocidad del asteroide 2025 QD8 es de aproximadamente 45.000 kilómetros por hora. ¿Se podrá ver desde Colombia?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:47 p. m.
Asteroide del tamaño de una casa pasará cerca de la Tierra
Getty Images