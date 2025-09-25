Caso Paloma Nicole: cirujano que la operó es el novio de la mamá de la menor de edad muerta

Las autoridades de México están reconstruyendo cómo fue que una menor de edad, de solo 14 años, terminó en el quirófano para realizarse una cirugía estética, la cual le trajo complicaciones de salud y, finalmente, murió. De acuerdo con las indagaciones, el procedimiento se llevó a cabo en Durango el pasado 12 de septiembre y fue, una semana después, el 20 del mismo mes que ocurrió su deceso.

El padre de Paloma Nicole Arellano, joven que murió, en medio del luto por el deceso de su hija, notó con extrañeza que en el ataúd vestía un corpiño quirúrgico, atuendo extraño para una situación lamentable como la que atravesaba. Debajo de este, alcanzó a ver cicatrices en el pecho de la menor, situación que alertó.

Luego conoció que una semana antes, Paloma Nicole fue intervenida para una cirugía estética que terminó con complicaciones. El padre se dirigió a la Fiscalía para alertar sobre las dudas en la muerte de la menor y pedir la necropsia que aclarara las causas del fallecimiento.



De hecho, al padre de familia le causó extrañeza que le manifestaran que su hija murió por “enfermedad” y señalaban un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

La Fiscalía del Estado de Durango empezó a indagar el caso y abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Paloma. La fiscal Yadira de la Garza manifestó que la operación a la menor se trataba de implantes mamarios. Según expertos, una intervención de este nivel a una menor de edad es altamente riesgosa.



¿Quién es el médico que realizó el procedimiento estético?

Las investigaciones preliminares buscan establecer quién dio las autorizaciones para la intervención de una menor de edad, con el objetivo de determinar una presunta responsabilidad del cirujano, identificado como Víctor Manuel Rosales Galindo, quien además es la pareja sentimental de la madre de la menor.

Otro de los hechos que investiga la Fiscalía de Durango es una posible omisión de cuidados por parte de la madre de Paloma Nicole, como permitir que se realizara una cirugía estética en la adolescente, sin notificar al padre y, al parecer, sin su consentimiento.

El padre de Paloma Nicole exigió que se investigue al doctor y a la madre, pero también sumó al personal administrativo de la institución donde se realizó la intervención a su hija, pues aseguró que hubo “encubrimiento” sobre las causas de muerte de la menor.

Por su parte, la Asociación de Cirugía Plástica de México -en un comunicado- solicitó la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el orden jurídico de ese país.

