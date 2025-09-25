Kit de peluquería en D1 tiene más de 10 piezas y cuesta menos de $60 mil: quedan pocas unidades

En septiembre, los comercios en Colombia ajustan su oferta para responder a la celebración del Día del Amor y la Amistad, una fecha que desde 1969 se fijó oficialmente para el tercer sábado de este mes. En 2025, la conmemoración cayó el sábado 20 de septiembre, y como es habitual, estuvo acompañada de intercambios de obsequios en empresas, colegios, universidades y hogares, especialmente bajo la modalidad del "amigo secreto"; sin embargo, la celebración puede llegar a durar todo el mes.

Para esta fecha, distintas cadenas de bajo costo y los comercios minoristas suelen incluir en sus estanterías artículos que responden a la demanda estacional. Una de las empresas que lo ha hecho este año es Tiendas D1, que habilitó durante la temporada un portafolio de productos temporales que denominó "extraordinarios". Estos artículos no forman parte de su surtido habitual de alimentos, bebidas o artículos de aseo, pero aparecen en fechas específicas del calendario. Para este año, entre las referencias disponibles está un kit de peluquería de la marca Conair, compuesto por 12 piezas y pensado para uso doméstico.



El kit de peluquería del D1 que puede conseguir en menos de $60 mil

El modelo de negocio de D1 se sustenta en la reducción de costos operativos, la eliminación de intermediarios y la venta directa al consumidor. Esto le ha permitido expandirse en poco más de una década a más de 2.500 tiendas en todo el territorio nacional. Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. En este caso, el kit de peluquería incluye:



Una cortadora de cabello y barba con cable

Cuchillas de acero inoxidable autoafilables

Un motor magnético de larga duración

Seis peines guía en medidas que van desde 1/8 hasta 1/2 de pulgada.

Tijeras

Peine de peluquero

Aceite lubricante

Cepillo de limpieza

Protector de cuchillas

Manual de uso

De acuerdo con la información publicada por la tienda, el producto tiene un precio de $59.900 y está disponible en unidades limitadas. El empaque corresponde a un set completo que apunta a facilitar cortes de cabello y barba en casa, con accesorios que permiten variedad de estilos. El kit, fabricado en China, puede ser una alternativa de regalo en fechas como Amor y Amistad.

¿Cuánto cuesta un kit de corte de cabello en otras tiendas?

Al revisar el mercado colombiano, se identificaron múltiples opciones de kits de peluquería con características similares al modelo ofrecido por Tiendas D1. En plataformas como MercadoLibre, Homecenter y Falabella, los precios varían según el tipo de motor, la cantidad de accesorios incluidos y el enfoque del producto, pues puede ser de uso doméstico o profesional.



En MercadoLibre, los modelos básicos de Conair se ofrecen desde $139.900, mientras que los más completos, con motor magnético profesional, estuche rígido y hasta 20 piezas, alcanzan los $179.900. Estos kits suelen incluir cortadora eléctrica, peines guía, tijeras, peine de barbero, cepillo de limpieza, aceite lubricante y protector de cuchilla.

En Homecenter, los precios oscilan entre $149.900 y $249.900, dependiendo del tipo de cortadora (convencional o de alto rendimiento), el número de peines guía y si el kit incluye estuche de almacenamiento. Algunos modelos están orientados a uso profesional, con cuchillas autoafilables y mayor potencia.

En Falabella, los kits de corte Conair se comercializan por valores superiores a $159.900, especialmente aquellos diseñados para uso frecuente o que incluyen accesorios adicionales como peines de precisión, guías para patillas y estuches organizadores. La marca mantiene una presencia destacada en esta cadena, con modelos que priorizan durabilidad y ergonomía.

Si le interesa comprar este kit de corte de cabello en Tiendas D1 o en otras cadenas de Colombia, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena de supermercados, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co