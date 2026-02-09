¿Quiere estudiar en la Universidad Nacional? Abren proceso de admisión para 2026-2

La Universidad Nacional de Colombia ya anunció el calendario oficial del proceso de admisión a programas curriculares de pregrado correspondiente el segundo semestre académico de 2026. Esta convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en iniciar estudios universitarios en alguna de las sedes de la institución, bajo las modalidades de admisión regular y admisión especial, de acuerdo con la normativa vigente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La convocatoria de la UNAL para 2026-02 incluye una amplia oferta de programas en las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz y Tumaco, así como en las sedes Amazonía, Caribe y Orinoquía a través de programas especiales como el PEAMA y el PAET. Y entre los programas ofertados se encuentran carreras en áreas como ciencias sociales, ingenierías, ciencias naturales, salud, artes, humanidades y diseño. Interesados deben tener en cuenta que ciertos programas tienen condiciones particulares de inscripción, especialmente aquellos que incluyen pruebas específicas.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cómo es el proceso de admisión en la Universidad Nacional?

El calendario establece que el pago de los derechos de inscripción y la formalización del registro deberán realizarse entre el 16 de febrero y el 18 de marzo de 2026. Durante este mismo periodo, los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción en línea y verificar que la información suministrada sea correcta.



A partir del 6 de abril, los inscritos podrán consultar la citación oficial para presentar la prueba académica de admisión. Esta evaluación se llevará a cabo el domingo 26 de abril y constituye uno de los principales criterios de selección para la mayoría de los programas ofrecidos por la universidad.



Los resultados de la prueba académica estarán disponibles el 8 de mayo. Con base en el puntaje obtenido, los aspirantes podrán inscribir un programa curricular entre el 8 y el 13 de mayo, seleccionando la sede y el programa de su preferencia, de acuerdo con las reglas establecidas por la institución. Dando como resultado el siguiente calendario:



Pago de derechos de inscripción: del 16 de febrero al 18 de marzo

del 16 de febrero al 18 de marzo Formalizar la inscripción: del 16 de febrero al 18 de marzo

del 16 de febrero al 18 de marzo Consultar la citación de la prueba de admisión: desde el 6 de abril

desde el 6 de abril Prueba de admisión: 26 de abril

26 de abril Consultar el puntaje obtenido: 8 de mayo

8 de mayo Inscribir un programa curricular: del 8 al 13 de mayo

La publicación de los resultados de admisión está programada para el 19 de mayo. Quienes resulten admitidos deberán enviar la documentación requerida a la División de Registro y Matrícula correspondiente entre el 21 y el 28 de mayo, así como realizar el pago del valor de sistematización, siguiendo el calendario institucional.

Publicidad

Para los aspirantes que no obtengan admisión en la primera asignación, la universidad habilitará dos periodos adicionales de inscripción a programas con cupos disponibles o liberados. El primero se desarrollará entre el 22 y el 25 de mayo, y el segundo entre el 19 y el 22 de junio.



El proceso es diferente para aspirantes a programas con pruebas específicas

Algunos programas curriculares requieren la presentación de evaluaciones adicionales a la prueba académica general. Este es el caso de Música, Música Instrumental, Artes Plásticas y Cine y Televisión. Para estos aspirantes, la universidad definió un calendario independiente que incluye pruebas prácticas y evaluaciones especializadas.



Música y Música Instrumental

Pago de derechos de inscripción: del 16 de febrero al 18 de marzo

del 16 de febrero al 18 de marzo Formalizar la inscripción: del 16 de febrero al 18 de marzo

del 16 de febrero al 18 de marzo Consultar citación a la prueba de instrumento: 27 de marzo

27 de marzo Prueba de instrumento: 6 de abril

6 de abril Consultar citaciones pruebas teóricas: 9 de abril

9 de abril Pruebas de teoría, audición y lectura: 10 de abril

10 de abril Resultados de admisión: 19 de mayo

Artes Plásticas y Cine y Televisión

Consultar convocatoria a pruebas específicas: 8 de mayo

8 de mayo Pruebas específicas: 15 de mayo

15 de mayo Resultados de admisión: 22 de mayo

22 de mayo Proceso de matrícula: del 30 de mayo al 5 de junio

La universidad aclaró que las pruebas específicas se aplicarán únicamente en la sede que ofrece el programa curricular, ya sea Bogotá o Medellín, y que solo podrán inscribirse a estos programas quienes los seleccionen como su primera prioridad durante el proceso de inscripción. La Universidad Nacional invitó a los aspirantes a revisar cuidadosamente el calendario y los requisitos antes de iniciar su inscripción.

Es importante estar atento a las fechas de citación, especialmente en programas con pruebas específicas, para evitar contratiempos. Los interesados en participar en la convocatoria pueden consultar la información oficial y completa en los canales institucionales, donde se encuentra el detalle de programas, fechas y procedimientos.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co